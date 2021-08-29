Жизнь военного оборвалась возле поселка Смелое. Под минометным обстрелом Гурняк вывозил раненых. Он как раз пытался завести автомобиль, когда вдруг прилетела мина. Полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью.

Заметьте Зеленский встретился с семьями погибших защитников Украины

Кипиани рассказал о знакомстве с Гурняком

Журналист Вахтанг Кипиани рассказал, что Гурняк был первым из его знакомых, кого убили россине во время войны на Донбассе. Сначала он был волонтером, а затем присоединился к штурмовому батальону "Айдар".

Кипиани вспомнил, что познакомился с Гурняком во время работы над проектом "Великі Українці". Тогда журналист работал над созданием фильма о Степане Бандере.

В своей работе Кипиани хотел использовать фрагмент клипа "Не кажучи нікому" Александра Положинского и Андрея Пидлужного. Диск с песней журналисту привез именно Гурняк.

От инициативы до звания – более 6 лет

Назар Зелинка рассказал, что инициатива присвоить Гурняку звание Героя Украины впервые прозвучала еще в 2015 году. Это произошло через 6 лет, 4 месяца и 1 день.

Юрий Юзыч сообщил: рыцарь Ордена Железной Остроги Гурняк стал официально Героем Украины. Награду вручили брату и родителям погибшего воина.

Церемония присвоения звания: смотрите видео

Щемящие воспоминания "Пласта"

Гурняк был пластуном. Пресс-служба организации 29 августа поделилась воспоминаниями о нем. В частности, вспомнили, что в своей последней заметке в сети воин писал о погибших побратимах.

Больно, но нельзя останавливаться. Спроси себя, а что ты сделал для победы,

– писал Гурняк.

В "Пласте" рассказали, что воин прошел весь Майдан и все самые ожесточенные бои.

Гурняк носил флаг возле сердца

После гибели Гурняка блогер Екатерина Аврамчук поделилась фотографией украинского флага, который воин всегда носил возле сердца. Не стал исключением и день, когда военный погиб.

На сине-желтой ткани остались следы крови Гурняка.

Аврамчук подчеркнула, что этот конкретный флаг расскажет обо всем.

"И о нашей Независимости, и о нашем национальном флаге. Вернее, о цене этому всему", – отметила блогер.

Снялся в пророческом клипе "Тартака"

В 2010 году группа "Тартак" и Андрей Пидлужный презентовали клип на песню "Не кажучи нікому". Гурняк сыграл роль воина УПА, который погиб, защищая родную землю.

Через 4 года слова "поплач за мною мамо, коли я загину, за свою землю, за Україну" стали пророческими.

Побратимы называли Гурняка "Гартом"