Жизнь военного оборвалась возле поселка Смелое. Под минометным обстрелом Гурняк вывозил раненых. Он как раз пытался завести автомобиль, когда вдруг прилетела мина. Полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью.
Заметьте Зеленский встретился с семьями погибших защитников Украины
Кипиани рассказал о знакомстве с Гурняком
Журналист Вахтанг Кипиани рассказал, что Гурняк был первым из его знакомых, кого убили россине во время войны на Донбассе. Сначала он был волонтером, а затем присоединился к штурмовому батальону "Айдар".
Кипиани вспомнил, что познакомился с Гурняком во время работы над проектом "Великі Українці". Тогда журналист работал над созданием фильма о Степане Бандере.
В своей работе Кипиани хотел использовать фрагмент клипа "Не кажучи нікому" Александра Положинского и Андрея Пидлужного. Диск с песней журналисту привез именно Гурняк.
От инициативы до звания – более 6 лет
Назар Зелинка рассказал, что инициатива присвоить Гурняку звание Героя Украины впервые прозвучала еще в 2015 году. Это произошло через 6 лет, 4 месяца и 1 день.
Юрий Юзыч сообщил: рыцарь Ордена Железной Остроги Гурняк стал официально Героем Украины. Награду вручили брату и родителям погибшего воина.
Церемония присвоения звания: смотрите видео
Щемящие воспоминания "Пласта"
Гурняк был пластуном. Пресс-служба организации 29 августа поделилась воспоминаниями о нем. В частности, вспомнили, что в своей последней заметке в сети воин писал о погибших побратимах.
Больно, но нельзя останавливаться. Спроси себя, а что ты сделал для победы,
– писал Гурняк.
В "Пласте" рассказали, что воин прошел весь Майдан и все самые ожесточенные бои.
Гурняк носил флаг возле сердца
После гибели Гурняка блогер Екатерина Аврамчук поделилась фотографией украинского флага, который воин всегда носил возле сердца. Не стал исключением и день, когда военный погиб.
На сине-желтой ткани остались следы крови Гурняка.
Аврамчук подчеркнула, что этот конкретный флаг расскажет обо всем.
"И о нашей Независимости, и о нашем национальном флаге. Вернее, о цене этому всему", – отметила блогер.
Снялся в пророческом клипе "Тартака"
В 2010 году группа "Тартак" и Андрей Пидлужный презентовали клип на песню "Не кажучи нікому". Гурняк сыграл роль воина УПА, который погиб, защищая родную землю.
Через 4 года слова "поплач за мною мамо, коли я загину, за свою землю, за Україну" стали пророческими.
Побратимы называли Гурняка "Гартом"
- Виктор Гурняк был воином, пластуном, фотографом и волонтером.
- После начала войны добровольно отправился на Донбасс.
- Сначала был волонтером и фотографом. Впоследствии взял в руки оружие.
- Побратимы из пласта называли Гурняка "Гартом".
- У погибшего воина осталась дочь.