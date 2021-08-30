Старший солдат погиб во время выполнения боевого задания в районе поселка Славное Донецкой области. У него остались двое детей, жена и родная сестра.

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Почтить память героя пришли родные, друзья, собратья и горожане. Хоронили павшего воина со всеми воинскими почестями.

Я прошу прощения от руководства Вооруженных сил, командования сухопутных войск за то, что мы не смогли сохранить жизнь Андрея. История расставит все на свои места. Ради наших детей мы должны пообещать, что сохраним память о хорошем солдате,

– сказал временный командующий ОТГ "Восток" Владислав Клочков.

Он зачитал от имени главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного памятный лист.

Воина похоронили в Запорожье на Леваневском кладбище.

В Запорожье попрощались с Андреем Вискребцем / Фото Укринформ

Что известно об Андрее Вискребце