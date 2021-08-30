До 3 вересня пасажирські та приміські поїзди курсуватимуть з обмеженими маршрутами. Таке рішення Укрзалізниця ухвалила через загрозу безпеці пасажирів.

До теми Через обстріл Авдіївки Укрзалізниця обмежила рух поїздів

В установі закликали пасажирів слухати оголошення на вокзалах та стежити за оновленням інформації на офіційному сайті.

Ризики обстрілів залишаються поблизу станцій Покровськ та Очеретине. Внаслідок цього Укрзалізниця змінила розклад руху низки поїздів.

До 30 серпня поїзд № 136 Київ – Авдіївка курсуватиме до Покровська. Натомість між Авдіївкою та Покровськом працюватиме автобусне сполучення.

Усі приміські поїзди та потяг № 826 Дніпро – Авдіївка обмежили у русі до 30 серпня до станції Очеретине.

Зверніть увагу! Через вогонь з окупованих територій 28 серпня, працівників та пасажирів Укрзалізниці зі станції Авдіївка довелось евакуювати в укриття.

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