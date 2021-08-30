До 3 сентября пассажирские и пригородные поезда будут курсировать с ограниченными маршрутами. Такое решение Укрзализныця приняла из-за угрозы безопасности пассажиров.

К теме Из-за обстрела Авдеевки Укрзализныця ограничила движение поездов

В учреждении призвали пассажиров слушать объявления на вокзалах и следить за обновлением информации на официальном сайте.

Риски обстрелов остаются вблизи станций Покровск и Очеретино. Вследствие этого Укрзализныця изменила расписание движения ряда поездов.

До 30 августа поезд № 136 Киев – Авдеевка будет курсировать до Покровска. А между Авдеевкой и Покровском будет работать автобусное сообщение.

Все пригородные поезда и поезд № 826 Днепр – Авдеевка ограничили в движении до 30 августа до станции Очеретино.

Обратите внимание! Из-за огня с оккупированных территорий 28 августа, работников и пассажиров Укрзализныци со станции Авдеевка пришлось эвакуировать в укрытие.

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