До 3 сентября пассажирские и пригородные поезда будут курсировать с ограниченными маршрутами. Такое решение Укрзализныця приняла из-за угрозы безопасности пассажиров.
К теме Из-за обстрела Авдеевки Укрзализныця ограничила движение поездов
В учреждении призвали пассажиров слушать объявления на вокзалах и следить за обновлением информации на официальном сайте.
Риски обстрелов остаются вблизи станций Покровск и Очеретино. Вследствие этого Укрзализныця изменила расписание движения ряда поездов.
- До 30 августа поезд № 136 Киев – Авдеевка будет курсировать до Покровска. А между Авдеевкой и Покровском будет работать автобусное сообщение.
- Все пригородные поезда и поезд № 826 Днепр – Авдеевка ограничили в движении до 30 августа до станции Очеретино.
Обстрелы Авдеевки: главные новости
- 28 августа вражеские снаряды повредили инфраструктуру Авдеевки.
- Из-за обстрелов 8 украинских защитников получили ранения.
- Украинские правоохранители установили, что оккупанты стреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 миллиметров и артиллерии калибра 122 миллиметра.
- Атаку считают самой жестокой с 2018 года. В полиции сообщили, что будут расследовать действия оккупантов.