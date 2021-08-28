Данных о разрушенных зданиях или пострадавших людях пока нет. По свидетельствам местных жителей, огонь открыли со стороны Макеевской объездной.

Важно Из-за обстрелов боевиков на Донбассе пострадал украинский военный

Город страдает второй раз за день

Пророссийские боевики решили атаковать Авдеевку после 4 недель перерыва. Звуки от взрыва снарядов разносились по городу, о чем свидетельствуют отснятые кадры.

Боевики обстреляли Авдеевку: жуткое видео

В городе была журналистка канала "1+1" Наталья Нагорная, которая также опубликовала в сети видео из Авдеевки. Журналистка отметила, что людей на местном базаре обстрелы не испугали и они и дальше продолжают продавать или покупать товары.

Последствия обстрела пророссийских войск в Авдеевке: смотрите видео

Редактор издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов на своей странице в фейсбуке сообщил, что снаряды боевиков попали по городу более 60 раз, а украинского военного ранили именно во время этих атак.

Также журналист добавил, что украинские военные ни во время первого, ни во время второго обстрела огонь в ответ не открывали. Кроме того, Бутусов рассказал, что украинского военного сегодня ранили именно под Авдеевкой.

С 2017 года обстрелов Авдеевки не было, потому что россияне поняли, что это без наказания не оставят, поскольку всегда открывали огонь в таких случаях. В отчете ООС за 7:00 утра информации об обстреле нет, но ООС только что выдала новый отчет о ранении солдата, без подробностей,

– написал журналист.

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