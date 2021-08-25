Церемония прощания с погибшим украинским защитником прошла вблизи мемориала "Струны памяти".

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В Николаеве попрощались с Юрием Михайловым

Провести офицера в последний путь пришли его сослуживцы, друзья, близкие, а также местные жители. После отпевания военного провожали, преклонив колени.

Напомним, жизнь военного оборвалась 22 августа, примерно в 15:15. На взводном опорном пункте в Юрия попал вражеский снайпер.

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Мужчина окончил Военную академию. Служил в рядах 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода, командовал взводом.

По словам братьев, Юрий достойно и ответственно нес службу, был добрым и надежным товарищем, настоящим патриотом Украины и имел много планов на будущее. Мужчине был всего 21 год.

Важно! Российские наемники постоянно открывают огонь по украинским позициям. В результате атак с начала 2021 года от пули врага погибли уже 55 бойцов ВСУ.

В Николаеве попрощались с 21-летним военным Юрием Михайловым: фото "Інше ТБ"