Такое решение приняли из соображений безопасности. Ограничения на движение ввели до 30 августа включительно.

Важно Пророссийские боевики обстреливают прифронтовую Авдеевку: фото и видео с места

Как будут курсировать поезда

Поезда № 136 Киев – Авдеевка, № 826 Днепр – Авдеевка будут ехать в Покровск;

пригородные поезда будут останавливаться на станции Очеретино.

Призываем пассажиров внимательно слушать объявления на вокзалах и следить за обновлением информации на официальном сайте Укрзализныци,

– говорится в сообщении.

Работников эвакуировали

Работников станции Авдеевка и пассажиров эвакуировали в укрытие. Пострадавших среди железнодорожников нет.

Что известно о ситуации в Авдеевке

Российские наемники атаковали прифронтовой город минометами 120-го калибра. Огонь вели со стороны Макеевской объездной. По всей Авдеевке были слышны звуки от взрыва снарядов. Местность накрыл черный дым.

Кстати, люди на рынке продолжали торговать несмотря на обстрелы.

Кроме того Из-за обстрелов боевиков на Донбассе пострадал украинский военный