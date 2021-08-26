Герой Украины получил смертельное ранение 20 января во время боев за донецкий аэропорт. Солдата 5 лет считали пропавшим без вести.
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Где и когда состоится прощание
Прощание с военным состоится 27 августа в 9:00. Почтить память Героя Украины можно будет по адресу улица Стрыйская, 88.
Что известно о погибшем военном
- Родился Дмитрий Гудзик на Львовщине 17 октября 1989 года.
- После поражения вражеской пулей на Востоке, военного вывезли из района донецкого аэропорта вместе с погибшими десантниками.
- Идентифицирован на основании экспертизы ДНК, но похоронили как временно неустановленного защитника Украины на Краснопольском кладбище.
- У мужчины осталась жена и дочь.
Во Львове попрощаются с Дмитрием Гудзиком / Фото 80 отдельной десантно-штурмовой бригады
Какова ситуация на Востоке Украины: коротко
- Из-за атак российских боевиков с начала 2021 года погибли уже 55 бойцов Вооруженных сил Украины.
- Вражеские наемники 23 августа убили украинского защитника Александра Аксенова.
- На День Независимости российские боевики нанесли смертельный удар Вячеславу Питько.
Текст публикации 80 отдельной десантно-штурмовой бригады:
80 отдельная десантно-штурмовая бригада прощается с Героем – солдатом Гудзиком Дмитрием Васильевичем, который погиб в 2015 году.
К сожалению, 27.08.2021 года мы запечатлим навсегда на памятном знаке 80 отдельной десантно-штурмовой бригады еще одно имя защитника Украины – солдата Гудзика Дмитрия Васильевича.
Прощание состоится в 9:00 ч 27 августа 2021 года по адресу Стрыйская 88.