Герой Украины получил смертельное ранение 20 января во время боев за донецкий аэропорт. Солдата 5 лет считали пропавшим без вести.

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Где и когда состоится прощание

Прощание с военным состоится 27 августа в 9:00. Почтить память Героя Украины можно будет по адресу улица Стрыйская, 88.

Отметим! В Николаеве 25 августа попрощались с 21-летним Юрием Михайловым. Вражеский снайпер попал в него на взводном опорном пункте.

Что известно о погибшем военном

Родился Дмитрий Гудзик на Львовщине 17 октября 1989 года.

После поражения вражеской пулей на Востоке, военного вывезли из района донецкого аэропорта вместе с погибшими десантниками.

Идентифицирован на основании экспертизы ДНК, но похоронили как временно неустановленного защитника Украины на Краснопольском кладбище.

У мужчины осталась жена и дочь.



Во Львове попрощаются с Дмитрием Гудзиком / Фото 80 отдельной десантно-штурмовой бригады

Какова ситуация на Востоке Украины: коротко

Из-за атак российских боевиков с начала 2021 года погибли уже 55 бойцов Вооруженных сил Украины.

Вражеские наемники 23 августа убили украинского защитника Александра Аксенова.

На День Независимости российские боевики нанесли смертельный удар Вячеславу Питько.

Текст публикации 80 отдельной десантно-штурмовой бригады:

80 отдельная десантно-штурмовая бригада прощается с Героем – солдатом Гудзиком Дмитрием Васильевичем, который погиб в 2015 году.

К сожалению, 27.08.2021 года мы запечатлим навсегда на памятном знаке 80 отдельной десантно-штурмовой бригады еще одно имя защитника Украины – солдата Гудзика Дмитрия Васильевича.

Прощание состоится в 9:00 ч 27 августа 2021 года по адресу Стрыйская 88.