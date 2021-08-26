Герой України отримав смертельне поранення 20 січня під час боїв за донецький аеропорт. Солдата 5 років вважали зниклим безвісти.
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Де і коли відбудеться прощання
Прощання з військовим відбудеться 27 серпня о 9:00. Вшанувати пам'ять Героя України можна буде за адресою вулиця Стрийська, 88.
Що відомо про загиблого військового
- Народився Дмитро Ґудзик на Львівщині 17 жовтня 1989 року.
- Після враження ворожою кулею на Сході, військового вивезли з району донецького аеропорту разом з загиблими десантниками.
- Ідентифікований на підставі експертизи ДНК, але поховали як тимчасово невстановленого захисника України на Краснопільському кладовищі.
- У чоловіка залишилась дружина та донька.
У Львові попрощаються із Дмитром Ґудзиком / Фото 80 окремої десантно-штурмової бригади
Яка ситуація на Сході України: коротко
- Через атаки російських бойовиків від початку 2021 року загинули вже 55 бійців Збройних сил України.
- Ворожі найманці 23 серпня вбили українського захисника Олександра Аксьонова.
- На День Незалежності російські бойовики завдали смертельного удару В'ячеславу Пітьку.
Текст публікації 80 окремої десантно-штурмової бригади:
80 окрема десантно-штурмова бригада прощатиметься з Героєм – солдатом Гудзиком Дмитром Васильовичем, який загинув у 2015 році.
На жаль, 27.08.2021 року ми закарбуємо назавжди на пам'ятному знакові 80 окремої десантно-штурмової бригади ще одне ім'я захисника України – солдата Гудзика Дмитра Васильовича.
Прощання відбудеться о 9:00 год 27 серпня 2021 року за адресою Стрийська 88.