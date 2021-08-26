Герой України отримав смертельне поранення 20 січня під час боїв за донецький аеропорт. Солдата 5 років вважали зниклим безвісти.

Зверніть увагу Російські найманці з порушеннями розміщують озброєння на Донбасі

Де і коли відбудеться прощання

Прощання з військовим відбудеться 27 серпня о 9:00. Вшанувати пам'ять Героя України можна буде за адресою вулиця Стрийська, 88.

Відзначимо! У Миколаєві 25 серпня попрощалися із 21-річним Юрієм Михайловим. Ворожий снайпер поцілив у нього на взводному опорному пункті.

Що відомо про загиблого військового

Народився Дмитро Ґудзик на Львівщині 17 жовтня 1989 року.

Після враження ворожою кулею на Сході, військового вивезли з району донецького аеропорту разом з загиблими десантниками.

Ідентифікований на підставі експертизи ДНК, але поховали як тимчасово невстановленого захисника України на Краснопільському кладовищі.

У чоловіка залишилась дружина та донька.



У Львові попрощаються із Дмитром Ґудзиком / Фото 80 окремої десантно-штурмової бригади

Яка ситуація на Сході України: коротко

Через атаки російських бойовиків від початку 2021 року загинули вже 55 бійців Збройних сил України.

Ворожі найманці 23 серпня вбили українського захисника Олександра Аксьонова.

На День Незалежності російські бойовики завдали смертельного удару В'ячеславу Пітьку.

Текст публікації 80 окремої десантно-штурмової бригади:

80 окрема десантно-штурмова бригада прощатиметься з Героєм – солдатом Гудзиком Дмитром Васильовичем, який загинув у 2015 році.

На жаль, 27.08.2021 року ми закарбуємо назавжди на пам'ятному знакові 80 окремої десантно-штурмової бригади ще одне ім'я захисника України – солдата Гудзика Дмитра Васильовича.

Прощання відбудеться о 9:00 год 27 серпня 2021 року за адресою Стрийська 88.