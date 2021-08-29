Правоохранители отметили, что оккупанты стреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 миллиметров и артиллерии калибра 122 миллиметра.
К слову Им надо, чтобы у нас сдали нервы, – Гармаш об обстреле боевиками Авдеевки
В результате обстрела повреждены объекты гражданской инфраструктуры города Авдеевки. Пострадавших среди местного населения нет,
– сообщили в полиции.
О фактах нарушения договоренностей и циничный обстрел населенного пункта уже сообщили мониторинговой миссии ОБСЕ. В то же время полиция открыла уголовное производство.
Подробнее об обстрелах Авдеевки
- Они продолжались почти в течение всего дня 28 августа. Лишь утром снаряды попали по городу около 60 раз и разрушили инфраструктуру города.
- Укрзализныци пришлось временно остановить курсирования поездов до прифронтового города – из-за обстрелов деятельность железной дороги была под угрозой.
- Вследствие вражеских обстрелов в Авдеевке целом пострадали 8 украинских военных – они получили ранения различной степени тяжести.