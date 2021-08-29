Правоохранители отметили, что оккупанты стреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 миллиметров и артиллерии калибра 122 миллиметра.

К слову Им надо, чтобы у нас сдали нервы, – Гармаш об обстреле боевиками Авдеевки

В результате обстрела повреждены объекты гражданской инфраструктуры города Авдеевки. Пострадавших среди местного населения нет,

– сообщили в полиции.

О фактах нарушения договоренностей и циничный обстрел населенного пункта уже сообщили мониторинговой миссии ОБСЕ. В то же время полиция открыла уголовное производство.

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