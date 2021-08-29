Правоохоронці зазначили, що окупанти стріляли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 міліметрів та артилерії калібру 122 міліметри.
До слова Їм треба, щоб у нас здали нерви, – Гармаш про обстріл бойовиками Авдіївки
Внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури міста Авдіївки. Постраждалих серед місцевого населення немає,
– повідомили в поліції.
Про факти порушення домовленостей і цинічний обстріл населеного пункту вже повідомили моніторинговій місії ОБСЄ. Водночас поліція відкрила кримінальне провадження.
Детальніше про обстріли Авдіївки
- Вони тривали майже протягом усього дня 28 серпня. Лише зранку снаряди влучили по місту близько 60 разів і зруйнували інфраструктуру міста.
- Укрзалізниці довелося тимчасово зупинити курсування потягів до прифронтового міста – через обстріли діяльність залізниці була під загрозою.
- Внаслідок ворожих обстрілів в Авдіївці загалом постраждали 8 українських військових – вони отримали поранення різних ступенів важкості.