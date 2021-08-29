Правоохоронці зазначили, що окупанти стріляли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 міліметрів та артилерії калібру 122 міліметри.

До слова Їм треба, щоб у нас здали нерви, – Гармаш про обстріл бойовиками Авдіївки

Внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури міста Авдіївки. Постраждалих серед місцевого населення немає,

– повідомили в поліції.

Про факти порушення домовленостей і цинічний обстріл населеного пункту вже повідомили моніторинговій місії ОБСЄ. Водночас поліція відкрила кримінальне провадження.

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