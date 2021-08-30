Спікер нині перебуває у районі Операції Об'єднаних сил з робочим візитом. Він ознайомився з поточною безпековою та оперативною ситуацією на передовій.
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Україна не мовчатиме на обстріли
Глава Верховно Ради зазначив, що останнім часом на Донбасі спостерігається загострення, яке "роблять проросійські бойовики".
- Нардеп наголосив, що нещодавні обстріли міста Авдіївка є серйозним порушенням домовленостей, які були взяті всіма сторонами процесу, але лише Україна виконує свої зобов'язання.
Але ми точно не будемо мовчати та будемо захищати себе, своїх військовослужбовців і громадян, які вимушені жити в таких умовах. Все, що буде залежати від нас, від військово-цивільної адміністрації, я впевнений ми виконаємо,
– сказав Дмитро Разумков.
Спікер додав, що Київ готовий забезпечити роботу КПВВ на Донбасі, але бойовики на непідконтрольній території заблокували пункти пропуску.
Разумков приїхав на Донбас / Фото Верховної Ради
Загострення на Донбасі: що відомо
- Вранці 28 серпня окупанти обстріляли прифронтову Авдіївку, відкривши вогонь зі забороненої зброї по житлових районах міста.
- Унаслідок атак найманців Росії поранення різного ступеня важкості зазнали 8 захисників України, в якому вони стані – невідомо.
- В українській делегації у ТКГ обстріли зі сторони бойовиків пояснюють майбутньою зустріччю Володимира Зеленського та Джо Байдена.
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