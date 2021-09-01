Переговори між президентами відбуватимуться за участі делегацій та особисто. Зустріч стартувала о 21:00 за київським часом. Триватиме вона 2,5 години.

Цікаво У Білому домі пояснили, чому переносили зустріч Зеленського та Байдена

Починаємо важливі переговори з Джо Байденом. На порядку денному – безпека, зокрема енергетична, та оновлення стратегічного партнерства,
– заявив у твітері Зеленський.

Він подякував американському колезі за підтримку територіальної цілісності України та допомогу у протидії агресії Росії.

У США розпочалася зустріч президентів
У США розпочалася зустріч президентів / Фото користувача твітеру @sassiscjo

"Разом рухатимемося вперед шляхом інтеграції в ЄС і НАТО", – наголосив політик.

У Білий дім український президент прибув на автомобілі. На ньому були причеплені два прапори – України та США.

Дивіться відео, як Зеленський прибув у Білий дім:

Що сказали президенти на початку зустрічі

  • За словами американських журналістів, Байден заявив, що хоче ще раз відвідати Україну. Він додав, що партнерство між країнами міцнішає і цінності у держав однакові.
  • Американський президент наголосив на непохитній підтримці членства України в НАТО.
  • США виділять Україні 60 мільйонів доларів через агресію Росії, а комісію з питань стратегічного партнерства перезапустять.
  • Зеленський нагадав колезі про війну на Донбасі: "Ми втратили 15 тисяч найкращих людей".
  • Український президент передав американському список полонених українців. Він попросив, аби Байден посприяв повернення близько 450 наших громадян.
  • Зеленський подякував, що після телефонної розмови очільник Білого дому відправив в Україну понад 2 мільйони доз вакцини від коронавірусу.

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