Переговоры между президентами будут проходить при участии делегаций и лично. Встреча стартовала в 21:00 по киевскому времени. Продлится она 2,5 часа.

Интересно В Белом доме объяснили, почему переносили встречу Зеленского и Байдена

Начинаем важные переговоры с Джо Байденом. На повестке дня – безопасность, в частности энергетическая, и обновление стратегического партнерства,

– заявил в твитере Зеленский.

Он поблагодарил американского коллегу за поддержку территориальной целостности Украины и помощь в противодействии агрессии России.



В США началась встреча президентов / Фото пользователя твитера @sassiscjo

"Вместе будем двигаться вперед путем интеграции в ЕС и НАТО", – подчеркнул политик.

В Белый дом украинский президент прибыл на автомобиле. На нем были прицеплены два флага – Украины и США.

Смотрите видео, как Зеленский прибыл в Белый дом:

Что сказали президенты в начале встречи

Байден заявил, что хочет еще раз посетить Украину. Он добавил, что партнерство между странами крепчает и ценности у государств одинаковые.

Американский президент подчеркнул непоколебимую поддержку членства Украины в НАТО.

США выделят Украине 60 миллионов долларов из-за агрессии России, а комиссию по вопросам стратегического партнерства перезапустят.

Зеленский напомнил коллеге о войне на Донбассе: "Мы потеряли 15 тысяч лучших людей".

Украинский президент передал американскому список пленных украинцев. Он попросил, чтобы Байден поспособствовал возвращению около 450 наших граждан.

Зеленский поблагодарил, что после телефонного разговора глава Белого дома отправил в Украину более 2 миллионов доз вакцины против коронавируса.

Зеленский рассказал Байдену о потерях на Донбассе: видео

Обратите внимание! Байден пригласил Зеленского в США во время телефонного разговора. Политики 1 сентября обсудят 3 блока вопросов: российская агрессия, энергетическая безопасность и программа реформ.