Переговоры между президентами будут проходить при участии делегаций и лично. Встреча стартовала в 21:00 по киевскому времени. Продлится она 2,5 часа.
Интересно В Белом доме объяснили, почему переносили встречу Зеленского и Байдена
Начинаем важные переговоры с Джо Байденом. На повестке дня – безопасность, в частности энергетическая, и обновление стратегического партнерства,
– заявил в твитере Зеленский.
Он поблагодарил американского коллегу за поддержку территориальной целостности Украины и помощь в противодействии агрессии России.
В США началась встреча президентов / Фото пользователя твитера @sassiscjo
"Вместе будем двигаться вперед путем интеграции в ЕС и НАТО", – подчеркнул политик.
В Белый дом украинский президент прибыл на автомобиле. На нем были прицеплены два флага – Украины и США.
Смотрите видео, как Зеленский прибыл в Белый дом:
Что сказали президенты в начале встречи
- Байден заявил, что хочет еще раз посетить Украину. Он добавил, что партнерство между странами крепчает и ценности у государств одинаковые.
- Американский президент подчеркнул непоколебимую поддержку членства Украины в НАТО.
- США выделят Украине 60 миллионов долларов из-за агрессии России, а комиссию по вопросам стратегического партнерства перезапустят.
- Зеленский напомнил коллеге о войне на Донбассе: "Мы потеряли 15 тысяч лучших людей".
- Украинский президент передал американскому список пленных украинцев. Он попросил, чтобы Байден поспособствовал возвращению около 450 наших граждан.
- Зеленский поблагодарил, что после телефонного разговора глава Белого дома отправил в Украину более 2 миллионов доз вакцины против коронавируса.
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