Вашингтон підтримує Україну у конфлікті з Росією. Про це американський лідер заявив під час зустрічі з українським президентом 1 вересня.
До теми Зеленський передав Байдену список українських в'язнів, яких захопила Росія
Байден сказав, що США міцно віддані суверенітету України у гонитві російської агресії. Пізніше він додав, що сподівається в майбутньому знову відвідати Україну,
– розповів журналіст Ед О'кіф.
Додамо, що на доступних уривках трансляції виходу президентів до ЗМІ цих слів Байдена не чутно.
Зауважимо, зустріч президентів у Білому домі стартувала о 21:00 за київським часом. Триватиме вона 2,5 години. Загалом політики мають обговорити російську агресію, енергетичну безпеку та реформи.
Перші заяви президентів
- Байден наголосив, що в України та США – однакові цінності, а він підтримує прагнення України вступити в НАТО.
- Вашингтон надасть Києву 60 мільйонів доларів допомоги через посилення російської агресії.
- Зеленський нагадав колезі про Донбас та підкреслив, що у війні наша країна "втратила 15 тисяч найкращих людей". Він також передав очільнику Білого дому список полонених українців та попросив допомогти повернути їх додому.
- Президент України подякував Байдена за 2 мільйони доз вакцини від коронавірусу.