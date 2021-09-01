Зеленський попросив свого американського колегу посприяти звільненню людей, які потрапили у цей перелік.

До теми У Вашингтоні розпочалася зустріч Зеленського і Байдена: перші заяви президентів

Це дуже чутливе питання, – Зеленський

І останнє – дуже чутливе питання. Ми сьогодні зранку передали вашій команді список всіх полонених України. Їх – близько 450 осіб,

– сказав Зеленський.

Зазначимо, що перед розмовою тет-а-тет президенти зробили короткі заяви. Глава України подякував Байдену за підтримку територіальної цілісності нашої держави. Також Зеленський наголосив, що підійматиме на перемовинах теми енергетичної безпеки та оновлення стратегічного партнерства.

Байден сказав, що хоче ще раз навідатись в Україну

Джо Байден, натомість, зауважив, що не проти ще раз відвідати Україну. Глава Білого дому наголосив, що цінності у Києва та Вашингтона – однакові, а партнерство між ними лише міцнішає.

Раніше Байден запевнятиме Зеленського, що Штати допоможуть протистояти окупації Росії, – Bloomber

Зверніть увагу! Через ситуацію в Афганістані та евакуацію американських військових зустріч Байдена та Зеленського перенесли з 31 серпня на 1 вересня. Розмову запланували на 2,5 години, підсумкових пресконференцій після перемовин не буде.