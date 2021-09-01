Президенти країн планують обговорити питання нацбезпеки України щодо Росії, а також способи надання допомоги США. Про це виданню розповіли джерела у адміністрації Байдена.
До теми Байден і Зеленський говоритимуть про наслідки "Північного потоку-2"
Байден запевнятиме у підтримці протидії Росії
За словами високопоставленого представника адміністрації Байдена, вони планують обговорити питання нацбезпеки України щодо Росії та способи надання допомоги США,
– мовиться у повідомленні.
Окрім того, президенти також обговорять зусилля України по боротьбі з корупцією.
До речі, Байден та Зеленський говоритимуть про російський газопровід "Північний потік-2".
У Байдена анонсували, що політики обговорять нові ініціативи для подолання кліматичної кризи, а також зміцнення енергетичної безпеки.
Коротко про зустріч Байдена та Зеленського
- 1 вересня у Білому домі зустрінуться президент США та України. Розмова президентів відбудеться в Овальній залі Білого Дому.
- Зустріч розпочнеться о 14 годині за Вашингтоном (о 21 годині за Києвом – 24 канал) та триватиме 2 – 2,5 години.
- Згідно з розкладом американського президента, давати спільну велику пресконференцію Байден і Зеленський не будуть.
- Напередодні зустрічі Володимир Зеленський розповідав, що хоче поговорити із президентом США про питання окупованих Криму та частини Донбасу, інвестиції, а також "Північний потік-2".