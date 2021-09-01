Загалом у президентів України й США буде декілька важливих тем для обговорення. За словами Володимира Зеленського, він очікує отримати від американського колеги не відповіді на питання, а бачення їх розв'язання.
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Зеленський і Байден говоритимуть про економіку
Окрім тимчасово окупованих територій, для України є болючим питання російського "Північного потоку-2". Ймовірність того, що він все ж запрацює – висока. Тому Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна отримати гарантії від США.
Також лідери обговорять американські інвестиції в Україні.
Ми подякуємо президенту США за підтримку, вона відчувається в розбудові енергетичної системи України,
– додав Зеленський.
Зустріч Зеленського і Байдена: головне
- Президент США Джо Байден запросив Володимира Зеленського до Вашингтона ще під час телефонної розмови у червні 2021 року.
- Попередньо зустріч була запланована на 30 серпня, потім її двічі перенесли.
- У ніч проти 31 серпня українська делегація на чолі з Володимиром Зеленським прибула до Вашингтона.
- Від ранку в членів делегації була низка зустрічей. Зокрема міністр цифрової трансформації зустрівся з представниками компанії Google.