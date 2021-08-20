Ведь США до сих пор не смогли эвакуировать всех своих граждан из Кабула. Да и Вашингтону в целом еще нужно время чтобы разгрести все афганские проблемы. Но, в МИД Украины заявляют, что причина не в этом – встреча двух президентов перенесена в связи с расширением программы Зеленского во время его визита в Вашингтон.

До теми Зеленський і Байден перенесли дату зустрічі: коли вона відбудеться

Кулеба также добавил, что об этом переносе обе стороны договорились еще во время его визита в Вашингтон в начале месяца. Зеленский прибудет в Вашингтон все же 30 августа, как и обсуждалось ранее. Но в США в целом он прибудет немного раньше.

Ранее издание "Зеркало недели" ссылаясь на собственные источники заявило, что украинский президент отправится в США 28 августа. Первые 2 дня он планирует провести в Чикаго, где встретится с украинской диаспорой.



Кулеба знал о переносе встречи / Фото МИД

А вот 30 августа Зеленский может встретиться с американским бизнесом в Калифорнии, в том числе с Илоном Маском и Тимом Куком. И эти встречи могут принести большой прорыв для ИТ- и космической индустрий в Украине.

Вероятная причина переноса – решение Конгресса

Еще одна вероятная причина переноса встречи исходит от Конгресса США. Напомню, как только стало известно, что встреча американского и украинского президентов запланирована на дату, когда конгрессмены и сенаторы в отпуске, Конгресс тут же потребовал от Белого дома пересмотреть эту дату.

В Конгрессе все же хотят встретиться с украинской делегацией. И для нас это очень важно. Ведь Украина имеет двухпартийную поддержку Конгресса и выступает за интересы Украины, в том числе и в вопросе "Северного потока-2".

Поэтому можно допустить, что это именно Конгресс додавил Белый дом и склонил его к решению о переносе встречи.

Меняет ли что-то перенос даты для Украины? Да, в украинской делегации будет больше времени поработать с нашими партнерами в США до встречи Зеленского и Байдена. И эта встреча уже обещает быть максимально результативной, но для этого Зеленский должен быть не один перед Байденом.

Что Украине ожидать от встречи

Он должен иметь за своей спиной поддержку американского политикума. От этого будет сильно зависеть позиция американского президента. К тому же вопросы, которые будут обсуждаться двумя президентами, достаточно серьезные и перспективные для Украины.

Зеленский заявил, что ждет от встречи честные ответы на многие вопросы. Кроме того, во время встречи Зеленского и Байдена будут подписаны 3 документа о сотрудничестве между Украиной и США.

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Они касаются модернизации украинской армии и совместные разработки и производство современного вооружения. Поэтому, не стоит искать "зраду" в переносе даты встречи украинского и американского президентов. Важен результат этой встречи, а не её дата.