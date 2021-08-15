Про це у програмі "Перші особи" з Оленою Трибушною сказав експосол України в США Валерій Чалий. Водночас на отримання статусу спеціального партнера поза межами НАТО Україні сподіватися не варто.

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"Щодо допомоги – вона буде. Наші стратегічні інтереси збігаються, тому коли США вкладають в Україну, допомагають і собі", – наголосив Чалий.

Про ПДЧ в НАТО

За словами експосла, План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) для України має на меті реформи в секторі безпеки й оборони та суміжних галузях. Він дозволить орієнтуватися на конкретні терміни та підтримку.

"Ми повинні про це говорити, зокрема зі США, які є основною країною, що більше за всіх вкладає в НАТО – фінансову і військову підтримку. Власне, дещо роблять в НАТО лише тому, що там є США", – підкреслив Чалий.

Повне інтерв'ю Валерія Чалого дивіться у вівторок, 17 серпня, на 24 каналі. Не пропустіть!

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