Про це розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі 24 каналу. На його думку, ситуація із "Північним потоком-2" може створити для України під час зустрічі сприятливе тло.
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Що може запропонувати Україна
За словами Мусієнка, тепер держава має непогані шанси для активізації дискусії щодо статусу основного союзника поза НАТО та про збільшення військової підтримки.
Я думаю, що ми маємо запропонувати, враховуючи й можливо ядерну зброю в Криму, й нарощування присутності Росії, новий стратегічний діалог щодо європейської безпеки й щодо її гарантування Україні,
– заявив він.
Зокрема, мовиться про надання зброї, пришвидшену інтеграцію України до блоків колективної безпеки, а також про спільне військово-технічне співробітництво.
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Візит Зеленського у США: коротко
- Джозеф Байден під час телефонної розмови 7 червня запросив Володимира Зеленського у Білий дім.
- В Україні спершу припускали, що зустріч відбудеться наприкінці липня – початку серпня. Однак Білий дім оголосив остаточну дату візиту – 30 серпня.
- Глава МЗС Дмитро Кулеба та очільник ОП Андрій Єрмак 4 серпня прибули у США, щоб підготувати майбутній візит президента.
- За словами Кулеби, зустріч Зеленського та Байдена визначить відносини країн на наступні роки. Він також запевнив, що період перед зустріччю буде "часом тихої дипломатії".