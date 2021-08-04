Президент України Володимир Зеленський стане другим після Ангели Меркель європейським лідером, який відвідає Білий дім на запрошення президента США Джо Байдена.
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Для чого Кулеба і Єрмак прибули до США
Дмитро Кулеба та Андрій Єрмак матимуть зустрічі з радником президента США з нацбезпеки Джейкобом Салліваном, держсекретарем Ентоні Блінкеном, деякими американськими сенаторами та аналітиками.
У президентів є низка великих тем. Але якими б вони не були, не буде жодних "підвищених тонів" або якогось шантажу. Буде розмова союзників, які спільно працюють над вирішенням складних проблем безпеки і процвітання України, Європи та євроатлантичного простору,
– запевняє Кулеба.
Окрім того, очільник МЗС переконаний, що Володимир Зеленський приїде у Вашингтон із сильною позицією, адже за тиждень до цього відбудеться саміт Кримської платформи. За словами Кулеби, цей саміт є наймасштабнішою міжнародною подією в історії незалежної України.
Скільки триватиме візит Єрмака і Кулеби до Вашингтона, посадовці не уточнили. Але візит президента України до США заплановано на 30 серпня 2021 року.
Зустріч Зеленського і Байдена: головне
- Під час телефонної розмови президент США Джо Байден запросив Володимира Зеленського до Білого дому. Попередньо повідомляли, що візит українського президента відбудеться наприкінці липня 2021 року.
- Однак візит Зеленського у США перенесли на 30 серпня 2021 року. Деякі конгресмени США просили ще раз перенести візит, оскільки вони теж бажають зустрітися з Зеленським, але наприкінці серпня вони будуть на канікулах.
- Під час зустрічі у Білому дому президенти обговорять низку важливих питань, зокрема стратегічне партнерство між країнами, "Північний потік-2", ситуацію на Донбасі та протидію російській агресії.