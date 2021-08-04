Президент України Володимир Зеленський стане другим після Ангели Меркель європейським лідером, який відвідає Білий дім на запрошення президента США Джо Байдена.

Цікаво Якщо Зеленський у США домовиться про санкції для Шарія, він поїде в Росію, – Фейгін

Для чого Кулеба і Єрмак прибули до США

Дмитро Кулеба та Андрій Єрмак матимуть зустрічі з радником президента США з нацбезпеки Джейкобом Салліваном, держсекретарем Ентоні Блінкеном, деякими американськими сенаторами та аналітиками.

У президентів є низка великих тем. Але якими б вони не були, не буде жодних "підвищених тонів" або якогось шантажу. Буде розмова союзників, які спільно працюють над вирішенням складних проблем безпеки і процвітання України, Європи та євроатлантичного простору,

– запевняє Кулеба.

Окрім того, очільник МЗС переконаний, що Володимир Зеленський приїде у Вашингтон із сильною позицією, адже за тиждень до цього відбудеться саміт Кримської платформи. За словами Кулеби, цей саміт є наймасштабнішою міжнародною подією в історії незалежної України.

Скільки триватиме візит Єрмака і Кулеби до Вашингтона, посадовці не уточнили. Але візит президента України до США заплановано на 30 серпня 2021 року.

Зустріч Зеленського і Байдена: головне