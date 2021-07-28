Про це заявив російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, Шарій становить загрозу нацбезпеці Литви, а це означає, що він не зможе в'їжджати на територію країни впродовж 5 років.

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Шарій хоче отримати новий статус біженця

Фейгін розповів, що Шарій подав документи в Іспанії на отримання нового статусу біженця. Однак рішення країни щодо цього залежатиме від комплексу умов.

Варто розуміти, що Литва добиватиметься того, аби проросійський блогер знову не отримав прихисток. Водночас в Україні Офіс Президента вже докладає зусиль, щоб Іспанія у жодному разі не видала йому статус біженця. Наразі Шарій користується тимчасовом дозволом через наявність майна в Іспанії.

Фейгін припустив, що в Україну він вже ніколи не повернеться.

Що стосується візиту Зеленського 30 серпня у США – якщо він зуміє добитися внесення до санкційного списку цього персонажа, то наступного ранку він поїде в Росію, де є його куратори,

– заявив правозахисник.

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Як до Шарія ставитимуться в Росії

На думку Фейгіна, Шарія однозначно приймуть в Росії. Однак там він перебуватиме до того часу, поки буде потрібен.

"Якщо треба буде, то вони із задоволенням з Україною обміняють його на якогось російського шпигуна", – припустив правозахисник.

Фейгін підсумував, що Кремлю Шарій потрібен виключно у ролі пропагандистського рупора за межами Росії.

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Що цьому передувало