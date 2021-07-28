Про це заявив російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, Шарій становить загрозу нацбезпеці Литви, а це означає, що він не зможе в'їжджати на територію країни впродовж 5 років.
До теми Литва не прийняла позов Шарія, йому доведеться залишити Євросоюз, – Фейгін
Шарій хоче отримати новий статус біженця
Фейгін розповів, що Шарій подав документи в Іспанії на отримання нового статусу біженця. Однак рішення країни щодо цього залежатиме від комплексу умов.
Варто розуміти, що Литва добиватиметься того, аби проросійський блогер знову не отримав прихисток. Водночас в Україні Офіс Президента вже докладає зусиль, щоб Іспанія у жодному разі не видала йому статус біженця. Наразі Шарій користується тимчасовом дозволом через наявність майна в Іспанії.
Фейгін припустив, що в Україну він вже ніколи не повернеться.
Що стосується візиту Зеленського 30 серпня у США – якщо він зуміє добитися внесення до санкційного списку цього персонажа, то наступного ранку він поїде в Росію, де є його куратори,
– заявив правозахисник.
Дізнайтеся більше Мін'юст вбачає підстави для заборони "Партії Шарія": деталі від Малюськи
Як до Шарія ставитимуться в Росії
На думку Фейгіна, Шарія однозначно приймуть в Росії. Однак там він перебуватиме до того часу, поки буде потрібен.
"Якщо треба буде, то вони із задоволенням з Україною обміняють його на якогось російського шпигуна", – припустив правозахисник.
Фейгін підсумував, що Кремлю Шарій потрібен виключно у ролі пропагандистського рупора за межами Росії.
Фейгін розповів про рішення Литви щодо Шарія: дивіться відео
Що цьому передувало
- Служба безпеки України 16 лютого оголосила Анатолію Шарію про підозру в державній зраді та порушенні рівноправності людей. Також він міг діяти на замовлення іноземних структур.
- Вже 22 лютого Шарія оголосили у розшук. Усе через те, що він кілька разів не з'явився на допит.
- Марк Фейгін заявив, що Шарій не зміг оскаржити рішення щодо визнання його персоною нон ґрата в Литві.
- Шарій вже відреагував на допис Фейгіна. За його словами, ЗМІ вкотре "хайпують на його прізвищі", адже на нього реагують читачі.