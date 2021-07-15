Міністр юстиції Малюська зауважив, що свій позов відомства базувало на листі і матеріалах СБУ. Наразі справа перебуває в Окружному адмінсуді Києва.

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Зараз призначена експертиза висловлювань, відео, які поширювалися цією політичною партією. За результатами експертизи ухвалять рішення щодо того, чи буде ця партія заборонена, чи ні,

– наголосив Малюська.

Експертизу ОАСК призначив ще у травні 2021 року. Її проводять фахівці з Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені Бокаріуса.

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