Міністр юстиції Малюська зауважив, що свій позов відомства базувало на листі і матеріалах СБУ. Наразі справа перебуває в Окружному адмінсуді Києва.
Зауважте Смердюча помийка, – Шарій образив Україну у відповідь на розслідування його фінансових махінацій
Зараз призначена експертиза висловлювань, відео, які поширювалися цією політичною партією. За результатами експертизи ухвалять рішення щодо того, чи буде ця партія заборонена, чи ні,
– наголосив Малюська.
Експертизу ОАСК призначив ще у травні 2021 року. Її проводять фахівці з Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені Бокаріуса.
Заборона "Партії Шарія": головне
- ОАСК відкрив провадження проти "Партії Шарія" навесні 2021 року.
- Малюська тоді розповів, що справа не буде легкою, адже "Партія Шарія" "вибудувала непогану юридичну оборону своєї незаконної діяльності".
- У відповідь "Партія Шарія" подала позов до Головного управління СБУ. Сам одіозний блогер Анатолій Шарій звинуватив у всьому Володимира Зеленського.