Канцелярія Окружного адміністративного суду Києва зареєструвала позов "Партії Шарія" до Головного управління СБУ. Наразі суд вирішує, чи відкривати провадження.

Чому "Партія Шарія" позивається до СБУ

Політсила просить суд визнати протиправними дії Служби безпеки України. Мовиться про лист відомства до Міністерства юстиції.

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У ньому СБУ заявила, що "Партія Шарія" порушує українське законодавство та наголосила на забороні діяльності політсили.

Зокрема, йдеться про оскарження листа №51/12-1601 від 4 березня 2021 року за підписом начальника Головного управління Олега Головаша,

– заявили в ОАСК.

Наразі суд вирішує, чи відкривати провадження в адміністративній справі.

Головне про "Партію Шарія"

16 лютого СБУ оголосила підозру одіозному блогеру Анатолію Шарію у державній зраді. Він є фактичним лідером "Партії Шарія".

Однак підозрюваний не є ні засновником, ні офіційним керівником партії. Тому заборонити її діяльність можна лише за рішенням суду.

11 березня ОАСК відкрив кримінальну справу проти "Партії Шарія". Відповідний позов подало Міністерство юстиції.

Сам Шарій заявив, що це президент Володимир Зеленський, мовляв, хоче заборонити діяльність політсили.



Головне про підозру Шарію / Інфографіка 24 каналу