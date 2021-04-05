"Партія Шарія" позивається до СБУ
-
Канцелярія Окружного адміністративного суду Києва зареєструвала позов "Партії Шарія" до Головного управління СБУ. Наразі суд вирішує, чи відкривати провадження.
Джерело:ОАСК
Чому "Партія Шарія" позивається до СБУ
Політсила просить суд визнати протиправними дії Служби безпеки України. Мовиться про лист відомства до Міністерства юстиції.
Раніше У Запоріжжі замінували міськраду: вимагають підтримати заборону "Партії Шарія" і ОПЗЖ
У ньому СБУ заявила, що "Партія Шарія" порушує українське законодавство та наголосила на забороні діяльності політсили.
Зокрема, йдеться про оскарження листа №51/12-1601 від 4 березня 2021 року за підписом начальника Головного управління Олега Головаша,
– заявили в ОАСК.
Наразі суд вирішує, чи відкривати провадження в адміністративній справі.
Головне про "Партію Шарія"
- 16 лютого СБУ оголосила підозру одіозному блогеру Анатолію Шарію у державній зраді. Він є фактичним лідером "Партії Шарія".
- Однак підозрюваний не є ні засновником, ні офіційним керівником партії. Тому заборонити її діяльність можна лише за рішенням суду.
- 11 березня ОАСК відкрив кримінальну справу проти "Партії Шарія". Відповідний позов подало Міністерство юстиції.
- Сам Шарій заявив, що це президент Володимир Зеленський, мовляв, хоче заборонити діяльність політсили.
Поділитися новиною