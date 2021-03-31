Під час сесії міської ради Запоріжжя 31 березня секретарю надійшло повідомлення про замінування будівлі мерії. Невідомі начебто зробили це, аби домогтися підтримки місцевою владою заборони діяльності "Партії Шарія" та "Опозиційної платформи – За життя".

У Запоріжжі секретарю міськради Геннадію Наумову надійшло повідомлення про мінування будівлі міської ради.

Зверніть увагу Чи варто забороняти "Партію Шарія" та ОПЗЖ: опитування

Що відомо про можливе мінування міськради Запоріжжя

Це зробили нібито з метою змусити депутатів прийняти звернення до Верховної Ради про заборону 2 політичних сил – "Партії Шарія" та "Опозиційної платформи – За життя".

Інцидент трапився під час чергової сесії міськради. Мер Володимир Буряк зупинив її зі словами: "Такого ще не було", опісля – оголосив евакуацію.

На місці працюють поліція і рятувальники й поки невідомо, чи знайшли вибухівку. Однак засідання міськради перенесли на 14 квітня.

Мітинг під стінами міськради

Інформації про мінування передував мітинг "Національного корпусу", на якому закликали підтримати закон про колабораціонізм. У партії спростували причетність до можливого мінування, наголосивши, що вони зацікавлені у тому, аби сесія відбулася.

Важливо! Володимир Зеленський нещодавно підписав закон щодо фейкових повідомлень про мінування. Тепер зловмисникам загрожує ув'язнення терміном від 4 до 8 років.

Заборона проросійських партій: коротко