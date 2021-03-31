В Запорожье заминировали горсовет: требуют поддержать запрет "Партии Шария" и ОПЗЖ
Во время сессии городского совета Запорожья 31 марта секретарю поступило сообщение о заминировании здания мэрии. Неизвестные якобы сделали это, чтобы добиться поддержки местными властями запрета деятельности "Партии Шария" и "Оппозиционной платформы – За жизнь".
Источник:Сайт 061.ua
В Запорожье секретарю горсовета Геннадию Наумову поступило сообщение о минировании здания городского совета.
Обратите внимание Стоит ли запрещать "Партию Шария" и ОПЗЖ: опрос
Что известно о возможном минировании горсовета Запорожья
Это сделали якобы с целью заставить депутатов принять обращение в Верховную Раду о запрете 2 политических сил – "Партии Шария" и "Оппозиционной платформы – За жизнь".
Инцидент произошел во время очередной сессии горсовета. Мэр Владимир Буряк остановил ее со словами: "Такого еще не было", после – объявил эвакуацию.
На месте работают полиция и спасатели и пока неизвестно, нашли ли взрывчатку. Однако заседание горсовета перенесли на 14 апреля.
Митинг под стенами горсовета
Информации о минировании предшествовал митинг "Национального корпуса", на котором призвали поддержать закон о коллаборационизме. В партии опровергли причастность к возможному минированию, отметив, что они заинтересованы в том, чтобы сессия состоялась.
Запрет пророссийских партий: коротко
- В законе о политических партиях указано: запретить или ограничить их деятельность может только суд. Но для такого решения должны быть законодательные предпосылки.
- В 2014 году решением суда запретили деятельность 2 партий – "Коммунистической партии" и "Партии регионов".
- Депутаты Черновицкой и Ивано-Франковского городских советов в конце февраля 2021 года просили запретить в Украине деятельность ОПЗЖ и "Партии Шария" из-за "пророссийской риторики". В марте с таким предложением выступили и депутаты Каменец-Подольского городского совета.
Поделиться новостью