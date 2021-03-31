Во время сессии городского совета Запорожья 31 марта секретарю поступило сообщение о заминировании здания мэрии. Неизвестные якобы сделали это, чтобы добиться поддержки местными властями запрета деятельности "Партии Шария" и "Оппозиционной платформы – За жизнь".

В Запорожье секретарю горсовета Геннадию Наумову поступило сообщение о минировании здания городского совета.

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Что известно о возможном минировании горсовета Запорожья

Это сделали якобы с целью заставить депутатов принять обращение в Верховную Раду о запрете 2 политических сил – "Партии Шария" и "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Инцидент произошел во время очередной сессии горсовета. Мэр Владимир Буряк остановил ее со словами: "Такого еще не было", после – объявил эвакуацию.

На месте работают полиция и спасатели и пока неизвестно, нашли ли взрывчатку. Однако заседание горсовета перенесли на 14 апреля.

Митинг под стенами горсовета

Информации о минировании предшествовал митинг "Национального корпуса", на котором призвали поддержать закон о коллаборационизме. В партии опровергли причастность к возможному минированию, отметив, что они заинтересованы в том, чтобы сессия состоялась.

Важно! Владимир Зеленский недавно подписал закон про фейковые сообщения о минировании. Теперь злоумышленникам грозит заключение сроком от 4 до 8 лет.

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