Канцелярия Окружного административного суда Киева зарегистрировала иск "Партии Шария" к Главному управлению СБУ. Сейчас суд решает, открывать ли производство.

Почему "Партия Шария" будет судиться с СБУ

Политсила просит суд признать противоправными действия Службы безопасности Украины. Говорится о письме ведомства в Министерство юстиции.

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В нем СБУ заявила, что "Партия Шария" нарушает украинское законодательство и отметила запрет деятельности политсилы.

В частности, речь идет об обжаловании письма №51/12-1601 от 4 марта 2021 года за подписью начальника Главного управления Олега Головаша,

– заявили в ОАСК.

Сейчас суд решает, открывать ли производство по административному делу.

Главное о "Партии Шария"

16 февраля СБУ объявила подозрение одиозному блогеру Анатолию Шарию в государственной измене. Он является фактическим лидером "Партии Шария".

Однако подозреваемый не является ни учредителем, ни официальным руководителем партии. Поэтому запретить ее деятельность можно только по решению суда.

11 марта ОАСК открыл уголовное дело против "Партии Шария". Соответствующий иск подало Министерство юстиции.

Сам Шарий заявил, что это президент Владимир Зеленский, мол, хочет запретить деятельность политсилы.



Главное о подозрении Шарию / Инфографика 24 канала