Партия Шария будет судиться с СБУ
Канцелярия Окружного административного суда Киева зарегистрировала иск "Партии Шария" к Главному управлению СБУ. Сейчас суд решает, открывать ли производство.
Источник:ОАСК
Почему "Партия Шария" будет судиться с СБУ
Политсила просит суд признать противоправными действия Службы безопасности Украины. Говорится о письме ведомства в Министерство юстиции.
Ранее В Запорожье заминировали горсовет: требуют поддержать запрет "Партии Шария" и ОПЗЖ
В нем СБУ заявила, что "Партия Шария" нарушает украинское законодательство и отметила запрет деятельности политсилы.
В частности, речь идет об обжаловании письма №51/12-1601 от 4 марта 2021 года за подписью начальника Главного управления Олега Головаша,
– заявили в ОАСК.
Сейчас суд решает, открывать ли производство по административному делу.
Главное о "Партии Шария"
- 16 февраля СБУ объявила подозрение одиозному блогеру Анатолию Шарию в государственной измене. Он является фактическим лидером "Партии Шария".
- Однако подозреваемый не является ни учредителем, ни официальным руководителем партии. Поэтому запретить ее деятельность можно только по решению суда.
- 11 марта ОАСК открыл уголовное дело против "Партии Шария". Соответствующий иск подало Министерство юстиции.
- Сам Шарий заявил, что это президент Владимир Зеленский, мол, хочет запретить деятельность политсилы.
Поделиться новостью