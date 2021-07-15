Министр юстиции Малюська отметил, что свой иск ведомство базировало на письме и материалах СБУ. Сейчас дело находится в Окружном админсуде Киева.

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Сейчас назначена экспертиза высказываний, видео, которые распространялись этой политической партией. По результатам экспертизы примут решение относительно того, будет эта партия запрещена или нет,

– подчеркнул Малюська.

Экспертизу ОАСК назначил еще в мае 2021 года. Ее проводят специалисты из Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Бокариуса.

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