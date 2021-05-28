Истцом по делу является Министерство юстиции Украины. Согласно решению суда, производство по делу остановили до окончания проведения судебной экспертизы.

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По данным СМИ, во время экспертизы проверят именно видеоматериалы Шария. Осуществит это Харьковский научно-исследовательский институт судебных экспертиз имени Бокариуса.

Иск о запрете "Партии Шария": главное

Производство против "Партии Шария" ОАСК открыл еще в марте 2021 года.

Министр юстиции Денис Малюська рассказал, что иск в суд базировался на материалах, которые предоставили прокуратура и СБУ. Политик признался: никто не ожидает, что дело будет легким. По словам Малюськи, "Партия Шария" "выстроила неплохую юридическую оборону своей незаконной деятельности".

Тем временем "партии Шария" судится с Главным управлением СБУ.

Обратите внимание! Анатолий Шарий – пророссийский блогер. Во время Революции Достоинства он "прославился" своими украинофобскими и сепаратистскими взглядами. Долгое время Шарий активно распространял кремлевские фейки о "гражданской войне на востоке Украины". В феврале 2021 года блогера объявили в розыск.



Главное о подозрении Шарию / инфографика 24 канала