Позивачем у справі є Міністерство юстиції України. Відповідно до рішення суду, провадження у справі зупинили до закінчення проведення судової експертизи.

Зауважте Шарій може позбутися коштовної вілли: російський правозахисник виграв суд проти пропагандиста

За даними ЗМІ, під час експертизи перевірять саме відеоматеріали Шарія. Здійснить це Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз імені Бокаріуса.

Позов про заборону "Партії Шарія": головне

Провадження проти "Партії Шарія" ОАСК відкрив ще у березні 2021 року.

Міністр юстиції Денис Малюська розповів, що позов до суду базувався на матеріалах, які надали прокуратура та СБУ. Політик зізнався: ніхто не очікує, що справа буде легкою. За словами Малюськи, "Партія Шарія" "вибудувала непогану юридичну оборону своєї незаконної діяльності".

Тим часом "Партії Шарія" позивається до Головного управління СБУ.

Зверніть увагу! Анатолій Шарій – проросійський блогер. Під час Революції Гідності він "прославився" своїми українофобськими та сепаратистськими поглядами. Тривалий час Шарій активно поширював кремлівські фейки про "громадянську війну на Сході України". У лютому 2021 року блогера оголосили у розшук.



Головне про підозру Шарію / Інфографіка 24 каналу