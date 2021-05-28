Позивачем у справі є Міністерство юстиції України. Відповідно до рішення суду, провадження у справі зупинили до закінчення проведення судової експертизи.
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За даними ЗМІ, під час експертизи перевірять саме відеоматеріали Шарія. Здійснить це Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз імені Бокаріуса.
Позов про заборону "Партії Шарія": головне
- Провадження проти "Партії Шарія" ОАСК відкрив ще у березні 2021 року.
- Міністр юстиції Денис Малюська розповів, що позов до суду базувався на матеріалах, які надали прокуратура та СБУ. Політик зізнався: ніхто не очікує, що справа буде легкою. За словами Малюськи, "Партія Шарія" "вибудувала непогану юридичну оборону своєї незаконної діяльності".
- Тим часом "Партії Шарія" позивається до Головного управління СБУ.