Российский правозащитник Марк Фейгин заявил, что выиграл суд против пропагандиста Анатолия Шария. Известно, что дело касалось публикации в соцсетях дезинформации и оскорбительных роликов.

Информацию о победе в суде Фейгин разместил в своих соцсетях. Также российский правозащитник обнародовал постановление литовского суда.

Важно Война через соцсети: что нужно знать о подозрении блогеру Шарию

Теперь Шарий обязан принести свои публичные извинения и выплатить компенсацию в размере 3 тысяч евро. Если этого не произойдет, то суд может начать процедуру ареста его испанской виллы.

Если он завтра не выполняет решение, я имею право начать процедуру ареста имущества и счетов,

– сообщил Фейгин.

Интересно! Журналисты установили, что пророссийский блогер Анатолий Шарий в 2019 году получил в собственность элитную виллу в каталонском городке Рода-де-Бара. Стоимость такой в ​​нескольких десятках метров от моря оценивается в примерно 1 миллионо евро.

Что известно об Анатолии Шарие? Это пророссийский блогер, который живет за пределами Украины с 2012 года и оправдывает войну России против Украины. Из-за активной информационной поддержки Кремля Шария обвиняют в финансировании из России. В Украине Шария объявили в розыск и объявили о подозрении в госизмене. Это пророссийский блогер, который живет за пределами Украины с 2012 года и оправдывает войну России против Украины. Из-за активной информационной поддержки Кремля Шария обвиняют в финансировании из России. В Украине Шария объявили в розыск и объявили о подозрении в госизмене.

В чем обвиняют Шария

С 2012 года Анатолий Шарий содействовал государственным и неправительственным структурам России в проведении специальных информационных операций против Украины.

Кроме госизмены, украинская спецслужба подозревает пропагандиста также в "нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам".

В случае доказательства его вины Шарию грозит до 15 лет лишения свободы.

Добавим, что сейчас пророссийский пропагандист скрывается от украинского правосудия в Испании.