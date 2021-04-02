Шарий может лишиться ценной виллы: российский правозащитник выиграл суд против пропагандиста
Российский правозащитник Марк Фейгин заявил, что выиграл суд против пропагандиста Анатолия Шария. Известно, что дело касалось публикации в соцсетях дезинформации и оскорбительных роликов.
Источник:твиттер Марка Фейгина
Информацию о победе в суде Фейгин разместил в своих соцсетях. Также российский правозащитник обнародовал постановление литовского суда.
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Теперь Шарий обязан принести свои публичные извинения и выплатить компенсацию в размере 3 тысяч евро. Если этого не произойдет, то суд может начать процедуру ареста его испанской виллы.
Если он завтра не выполняет решение, я имею право начать процедуру ареста имущества и счетов,
– сообщил Фейгин.
Что известно об Анатолии Шарие?Это пророссийский блогер, который живет за пределами Украины с 2012 года и оправдывает войну России против Украины. Из-за активной информационной поддержки Кремля Шария обвиняют в финансировании из России. В Украине Шария объявили в розыск и объявили о подозрении в госизмене.
В чем обвиняют Шария
- С 2012 года Анатолий Шарий содействовал государственным и неправительственным структурам России в проведении специальных информационных операций против Украины.
- Кроме госизмены, украинская спецслужба подозревает пропагандиста также в "нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам".
- В случае доказательства его вины Шарию грозит до 15 лет лишения свободы.
Добавим, что сейчас пророссийский пропагандист скрывается от украинского правосудия в Испании.
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