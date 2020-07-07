Пророссийский блогер Анатолий Шарий около года назад получил в собственность элитную виллу в каталонском городке Рода-де-Бара. Стоимость такой в нескольких десятках метров от моря оценивается в примерно 1 миллион евро.

Документы, подтверждающие, что владельцем этой виллы является именно Анатолий Шарий, опубликовало издание "Следствие.Инфо".

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Владельцем дома вблизи берега моря блогер стал в августе 2019 года. Впрочем, пока непонятно, при каких обстоятельствах – купил ли он ее или получил каким-то другим способом.

Общая площадь дома составляет 230 квадратных метров – 161 квадратный метр пляжа и 69 квадратов подвального помещения. Вокруг дома есть сад площадью 5,2 соток, где расположен бассейн.

Испанская вилла Анатолия Шария: смотрите фото

Виллы в этом районе стоят от нескольких сотен тысяч до 1 миллиона 250 тысяч евро. Журналисты предполагают, что во время, когда свою приобрел Анатолий Шарий, она могла стоить около 1 миллиона евро.

Сам пророссийский блогер отказался отвечать, откуда у него такая дорогая вилла.

Документы на виллу Анатолия Шария: смотрите фото

Кто такой Анатолий Шарий

Это пророссийский блогер, живущий за пределами Украины с 2012 года и оправдывающий войну России против Украины. В 2019 году, за месяц до получения этой виллы, партия его имени участвовала в парламентских выборах, впрочем в Раду не попала.

Из-за его активной информационной поддержки Кремля Шария обвиняют в финансировании из России. Приобретение такой дорогой виллы сразу же после выборов в Украине, закончившихся для Шария поражением, заставляет еще раз задать простой и банальный вопрос: а откуда же деньги?