Проросійський блогер Анатолій Шарій близько року тому отримав у власність елітну віллу в каталонському містечку Рода-де-Бара. Вартість такої всього в кількох десятках метрів від моря оцінюється в приблизно 1 мільйон євро.

Документи, які підтверджують, що власником цієї вілли є саме Анатолій Шарій, опублікувало видання "Слідство.Інфо".

До слова Верховний суд дозволив називати Шарія "кремлівським проєктом російських господарів"

Власником будинку поблизу берегу моря блогер став у серпні 2019 року. Втім наразі незрозуміло, за яких обставин – він її купив чи отримав у якийсь інший спосіб.

Загальна площа будинку складає 230 квадратних метрів – 161 квадратний метр пляжу й 69 квадратів підвального приміщення. Довкола будинку є сад площею 5,2 сотки, де розташований басейн.

Іспанська вілла Анатолія Шарія: дивіться фото

Вілли в цьому районі коштують від кількох сотень тисяч до 1 мільйона 250 тисяч євро. Журналісти припускають, що в час, коли свою отримав Анатолій Шарій, вона могла коштувати близько 1 мільйона євро.

Сам проросійський блогер відмовився відповідати, звідки в нього така дорога вілла.

Документи на віллу Анатолія Шарія: дивіться фото

Хто такий Анатолій Шарій

Це проросійський блогер, який живе за межами України з 2012 року й виправдовує війну Росії проти України. У 2019 році, за місяць до отримання цієї вілли, партія його імені брала участь у парламентських виборах, втім до Ради не потрапила.

За його активну інформаційну підтримку Кремля Шарія звинувачують у фінансуванні з Росії. Отримання такої дорогої вілли одразу ж після виборів в Україні, що закінчилися для Шарія поразкою, змушує вкотре задати просте й банальне питання: а звідки ж гроші?