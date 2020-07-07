Верховний суд дозволив називати Шарія "кремлівським проєктом російських господарів"
Проросійський блогер Анатолій Шарій судився з телеканалом "Еспресо" через слова про те, що він є "кремлівським проєктом – блогером, якого використовують російські господарі". Верховний суд постановив, що ці слова є оціночним судженням, тож не можуть підлягати спростуванню.
Позов до "Еспресо" датований ще 2017 роком. У ньому клопотали про "захист щесті й гідності найпопулярнішого відеоблогера". Про це мовиться в постанові Верховного суду України.
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Про таке рішення суду написав український журналіст Сергій Лещенко. За його словами, це свідчить, що найвища судова інстанція України дозволяє називати Шарія "кремлівським проектом" і блогером, якого "використовують його російські господарі".
Усі потуги Шарія закінчилися тим, що він програв Верховний суд і тепер будь-хто може безкарно називати його такими епітетами,
– заявив Сергій Лещенко.
Касаційний цивільний суд у складі Верховного суду відмовився розглядати позов Анатолія Шарія. Таке рішення є остаточним і не підлягає оскарженню.
Що відомо про Шарія і його проросійську риторику
- Блогер відомий своїм прокремлівськими й антиросійськими висловлюваннями. З 2012 року живе за межами України, має статус "політичного біженця" в Литві.
- Ставлення до Майдану: Анатолій Шарій заявляє, що саме Революція Гідності "спровокувала" російську агресію проти України. Шарій, який був журналістом, але змушений був втікати в часи Януковича, каже, що до Майдану в Україні "було більше свободи слова".
- Ставлення до війни в Україні: блогер активно підтримує фейки Кремля про "громадянську війну на Сході України". Позиціонуючи себе "борцем з українською пропагандою", Шарій демонстрував відео зі знищеними російськими танками на Донбасі, називаючи їх "українськими".
- Ставлення до російської влади: Шарій критикував російську опозицію за викриття корупційної діяльності експрем'єра Росії Дмитра Медведєва. Він стверджував, що "все підготували американці".
- Ставлення до українців: Шарій зокрема ненавидить мешканців Західної України. Пропагандист називає їх "бруднокровками, на половину поляками, на половину угорцями...".