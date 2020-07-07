Проросійський блогер Анатолій Шарій судився з телеканалом "Еспресо" через слова про те, що він є "кремлівським проєктом – блогером, якого використовують російські господарі". Верховний суд постановив, що ці слова є оціночним судженням, тож не можуть підлягати спростуванню.

Позов до "Еспресо" датований ще 2017 роком. У ньому клопотали про "захист щесті й гідності найпопулярнішого відеоблогера". Про це мовиться в постанові Верховного суду України.

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Про таке рішення суду написав український журналіст Сергій Лещенко. За його словами, це свідчить, що найвища судова інстанція України дозволяє називати Шарія "кремлівським проектом" і блогером, якого "використовують його російські господарі".

Усі потуги Шарія закінчилися тим, що він програв Верховний суд і тепер будь-хто може безкарно називати його такими епітетами,

– заявив Сергій Лещенко.

Касаційний цивільний суд у складі Верховного суду відмовився розглядати позов Анатолія Шарія. Таке рішення є остаточним і не підлягає оскарженню.

Що відомо про Шарія і його проросійську риторику