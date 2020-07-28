Невідомі обстріляли автомобіль, в якому перебував лідер громадської організації "Вуличний фронт" Дем'ян Ганул. Раніше він перебував у лавах "Правого сектора" та неодноразово отримував погрози в свій бік.

Факти з біографії Дем'яна Ганула – читайте в матеріалі 24 каналу.



Актуально На Одещині обстріляли автомобіль відомого активіста Дем'яна Ганула: відео

Хто такий Дем'ян Гавул

Відомий громадський активіст з Одеси. Народився 6 жовтня 1993 року на Кіровоградщині.

Випускник історичного факультету Одеського педагогічного університету імені Ушинського. Працював вихователем-методистом в "Артеку".

Його знають, як лідера праворадикальної організації "Вуличний фронт" . У 2019 році активісти повідомили про призупинення своєї діяльності.

. У 2019 році активісти повідомили про призупинення своєї діяльності. До цього Ганул входив до одеського осередку "Правого сектору" , де керував так званим "силовим блоком".

, де керував так званим "силовим блоком". Проросійські партії та сили в Україні часто закидають Ганулу організацію сутичок в Одесі 2 травня 2014 біля Дому профсоюзу. Тоді під час масових заворушень у місті загинуло майже пів сотні людей, щонайменше 200 отримали поранення.

Активіст також часто бере участь у сутичках навколо скандальних забудов пляжів в Одесі. Також його помічали серед нападників на марші ЛГБТ. Він називає їх "хворими людьми"



Дем'ян Ганул / Фото Ivasi News

Що відомо про організацію "Вуличний фронт"? Самі активісти влаштовували акції та



Минулого року "Вуличний фронт" припинив свою діяльність. Там заявили, що нинішня "постмайданна система громадських рухів в Одесі знищує саму себе і взагалі ідею громадського протесту". Крім того, організація звинуватила екссоратників у роботі за гроші і представленні інтересів економічних і кримінальних структур. Самі активісти влаштовували акції та напади проти проросійськи налаштованих сил в Одесі та регіоні. Члени організації називали своїм обов'язком протистояння "совку та російській п'ятій колоні". Зокрема, вони активно протистоять прихильникам блогера Шарія та ексрегіоналам. Водночас у ЗМІ членів "Вуличниго фронту" часто звинувачували в неонацизмі, надмірному радикалізмі та роботі на кримінальні групи.Минулого року "Вуличний фронт" припинив свою діяльність. Там заявили, що нинішня "постмайданна система громадських рухів в Одесі знищує саму себе і взагалі ідею громадського протесту". Крім того, організація звинуватила екссоратників у роботі за гроші і представленні інтересів економічних і кримінальних структур.

Обстріл автівки Ганула: що треба знати

28 липня на трасі невідомі обстріляли машину, в якій їхав лідер Дем'ян Ганул.

Сам активіст каже, що йому дивом вдалося вціліти. Він зазначив, що авто обстріляли з травматичної зброї, а сам він відстрілювався.

Зверніть увагу! Нещодавно Дем'ян Ганул повідомив, що балотуватиметься до Одеської міської ради на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року.

Невідомі обстріляли авто Дем'яна Ганула – дивіться відео:

На Ганула нападають не вперше

Це вже не перший напад на активіста і намагання йому нашкодити. Кілька місяців тому, у квітні, невідомі спалили автомобіль Меrcedes, який належав дружині Дем'яна Ганула.

Тоді всього за кілька годин до інциденту Ганул на своїй фейсбук-сторінці опублікував допис про те, як поліцейські і чиновники вбивають птахів з Червоної книги.

На фото, зробленому взимку, начебто, помітили представника дозвільної системи поліції Миколу Чорного, поліцейського Максима Тімотіна і чиновника, ім'я якого поки невідомо.

Найскандальніші інциденти за участю Ганула

Шашлики на Куликовому полі

2 травня під час вшанування трагедії в Одесі, Ганул влаштував міні-акцію і показав, як наминає шашлики біля Куликового поля. Це неабияк розлютило проросійських блогерів в Одесі та навіть дійшло до пропагандистів з Кремля.



Скриншот зі сторінки Ганула

Штурм клубу, де мав виступати Моргенштерн

Активісти одеських патріотичних організацій минулого року під керівництвом Ганула прийшли в одеський нічний клуб "Палладіум", щоб висловити свій протест проти висловлювань російського репера Morgenshtern. Вони розпалили там шини та вимагали від співака вибачитись за слова, сказані ним про трагічну пожежу в Одесі.

Виховання вчителя

У селі Градениці, що на Одещині, шкільний вчитель не приховував своєї любові до бойовиків та російської окупації. Він відверто героїзував ватажка бойовиків Олександра Захарченка і хвалив "беркутівців". Усе це він публікував і "лайкав" у соцмережах, які заборонені в Україні. Там – і Захарченко, і Кобзон, і "подяки"для "беркутівців".

Сепаратистські погляди чоловіка привернули увагу Ганула та його соратників. Вони вирішили навідатися до школи і поспілкуватися з ним з цього приводу.

Побили за "Сталіна"

В Одесі активісти "Вуличного фронту" помітили припаркований автомобіль з портретом Йосипа Сталіна на склі. Намагання зняти зображення з авто переросло у бійку.

В результаті прихильник Сталіна самотужки зняв портрет вождя зі свого автомобіля.