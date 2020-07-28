Біографія Дем'яна Ганула: що відомо про активіста, авто якого розстріляли під Одесою
Невідомі обстріляли автомобіль, в якому перебував лідер громадської організації "Вуличний фронт" Дем'ян Ганул. Раніше він перебував у лавах "Правого сектора" та неодноразово отримував погрози в свій бік.
Факти з біографії Дем'яна Ганула – читайте в матеріалі 24 каналу.
Актуально На Одещині обстріляли автомобіль відомого активіста Дем'яна Ганула: відео
Хто такий Дем'ян Гавул
- Відомий громадський активіст з Одеси. Народився 6 жовтня 1993 року на Кіровоградщині.
- Випускник історичного факультету Одеського педагогічного університету імені Ушинського. Працював вихователем-методистом в "Артеку".
- Його знають, як лідера праворадикальної організації "Вуличний фронт". У 2019 році активісти повідомили про призупинення своєї діяльності.
- До цього Ганул входив до одеського осередку "Правого сектору", де керував так званим "силовим блоком".
- Проросійські партії та сили в Україні часто закидають Ганулу організацію сутичок в Одесі 2 травня 2014 біля Дому профсоюзу. Тоді під час масових заворушень у місті загинуло майже пів сотні людей, щонайменше 200 отримали поранення.
- Активіст також часто бере участь у сутичках навколо скандальних забудов пляжів в Одесі. Також його помічали серед нападників на марші ЛГБТ. Він називає їх "хворими людьми"
Дем'ян Ганул / Фото Ivasi News
Що відомо про організацію "Вуличний фронт"?Самі активісти влаштовували акції та напади проти проросійськи налаштованих сил в Одесі та регіоні. Члени організації називали своїм обов'язком протистояння "совку та російській п'ятій колоні". Зокрема, вони активно протистоять прихильникам блогера Шарія та ексрегіоналам. Водночас у ЗМІ членів "Вуличниго фронту" часто звинувачували в неонацизмі, надмірному радикалізмі та роботі на кримінальні групи.
Минулого року "Вуличний фронт" припинив свою діяльність. Там заявили, що нинішня "постмайданна система громадських рухів в Одесі знищує саму себе і взагалі ідею громадського протесту". Крім того, організація звинуватила екссоратників у роботі за гроші і представленні інтересів економічних і кримінальних структур.
Обстріл автівки Ганула: що треба знати
28 липня на трасі невідомі обстріляли машину, в якій їхав лідер Дем'ян Ганул.
Сам активіст каже, що йому дивом вдалося вціліти. Він зазначив, що авто обстріляли з травматичної зброї, а сам він відстрілювався.
Невідомі обстріляли авто Дем'яна Ганула – дивіться відео:
На Ганула нападають не вперше
Це вже не перший напад на активіста і намагання йому нашкодити. Кілька місяців тому, у квітні, невідомі спалили автомобіль Меrcedes, який належав дружині Дем'яна Ганула.
Тоді всього за кілька годин до інциденту Ганул на своїй фейсбук-сторінці опублікував допис про те, як поліцейські і чиновники вбивають птахів з Червоної книги.
На фото, зробленому взимку, начебто, помітили представника дозвільної системи поліції Миколу Чорного, поліцейського Максима Тімотіна і чиновника, ім'я якого поки невідомо.
Найскандальніші інциденти за участю Ганула
Шашлики на Куликовому полі
2 травня під час вшанування трагедії в Одесі, Ганул влаштував міні-акцію і показав, як наминає шашлики біля Куликового поля. Це неабияк розлютило проросійських блогерів в Одесі та навіть дійшло до пропагандистів з Кремля.
Скриншот зі сторінки Ганула
Штурм клубу, де мав виступати Моргенштерн
Активісти одеських патріотичних організацій минулого року під керівництвом Ганула прийшли в одеський нічний клуб "Палладіум", щоб висловити свій протест проти висловлювань російського репера Morgenshtern. Вони розпалили там шини та вимагали від співака вибачитись за слова, сказані ним про трагічну пожежу в Одесі.
Виховання вчителя
У селі Градениці, що на Одещині, шкільний вчитель не приховував своєї любові до бойовиків та російської окупації. Він відверто героїзував ватажка бойовиків Олександра Захарченка і хвалив "беркутівців". Усе це він публікував і "лайкав" у соцмережах, які заборонені в Україні. Там – і Захарченко, і Кобзон, і "подяки"для "беркутівців".
Сепаратистські погляди чоловіка привернули увагу Ганула та його соратників. Вони вирішили навідатися до школи і поспілкуватися з ним з цього приводу.
Побили за "Сталіна"
В Одесі активісти "Вуличного фронту" помітили припаркований автомобіль з портретом Йосипа Сталіна на склі. Намагання зняти зображення з авто переросло у бійку.
В результаті прихильник Сталіна самотужки зняв портрет вождя зі свого автомобіля.