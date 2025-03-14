У поліції підтвердили стрілянину та вбивство людини у центрі міста, передає 24 Канал.

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Що відомо

Близько 10:30 до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік вистрілив у перехожого в Приморському районі міста. Там зазначили, що стрілець з місця злочину втік, вживаються заходи щодо його затримання.

"Всі обставини скоєного наразі встановлює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та криміналісти. Подробиці згодом", – заявили у поліції.

У мережі пишуть, що вбитий – активіст Дем'ян Ганул. Зокрема, цю інформацію поширює видання "РБК-Україна" із посиланням на власні джерела. Також місцеві телеграм-канали опублікували фото загиблого чоловіка, який лежить на вулиці горілиць. У нього на тілі видно татуювання. Воно схоже на те саме, яке є у Ганула на світлинах у соцмережах.

За даними одеського видання "Думська", в активіста вистрелили двічі з короткоствольної зброї.

Довідка: Дем'ян Ганул – український громадський діяч, волонтер, блогер, зоо- та екозахисник, засновник і керівник ГО "Вуличний фронт", учасник Революції гідності. Екскерівник силового блоку Правого Сектору в Одесі.

Волонтер Ігор Лаченков повідомив, що одеський активіст ще у липні попросив СБУ забезпечити йому захист, адже він почав отримувати погрози. "Ба більше, російські ресурси "злили" в мережу особисту інформацію про його рідних і призначили за напад на нього нагороду до $10 тисяч. У Москві його заочно заарештували за кількома кримінальними статтями", – написав громадський діяч.

Нагадаємо, що у 2023 році в Одесі на Дем'яна Ганула напали невідомі чоловіки у військовій формі.

Відомо, що під час години запитань до уряду у Верховній Раді голова МВС Ігор Клименко заявив, що бере під особистий контроль розслідування вбивства Ганула.