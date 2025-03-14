В полиции подтвердили стрельбу и убийство человека в центре города, передает 24 Канал.

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Что известно

Около 10:30 в милицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина выстрелил в прохожего в Приморском районе города. Там отметили, что стрелок с места преступления скрылся, принимаются меры по его задержанию.

"Все обстоятельства совершенного устанавливает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и криминалисты. Подробности впоследствии", – заявили в полиции.

В сети пишут, что убитый – активист Демьян Ганул. В частности, эту информацию распространяет "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники. Также местные телеграмм-каналы опубликовали фото погибшего мужчины, который лежит на улице лицом вверх. У него на теле видна татуировка. Оно похоже на то самое, что есть у Ганула на фотографиях в соцсетях.

По данным одесского издания "Думская", в активиста выстрелили дважды из короткоствольного оружия.

Напомним, что Демьян Ганул – украинский общественный деятель, волонтер, блоггер, зоо- и экозащитник, основатель и руководитель ОО "Уличный фронт", участник Революции достоинства. Экскеровщик силового блока Правого Сектора в Одессе.