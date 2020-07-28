Биография Демьяна Ганула: что известно об активисте, авто которого расстреляли под Одессой
Неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находился лидер общественной организации "Уличный фронт" Демьян Ганул. Ранее он находился в рядах "Правого сектора" и неоднократно получал угрозы в свой адрес.
Факты из биографии Демьяна Ганула – читайте в материале 24 канала.
Актуально В Одесской области обстреляли автомобиль известного активиста Демьяна Ганула: видео
Кто такой Демьян Ганул
- Известный общественный активист из Одессы. Родился 6 октября 1993 года в Кировоградской области.
- Выпускник исторического факультета Одесского педагогического университета имени Ушинского. Работал воспитателем-методистом в "Артеке".
- Его знают как лидера праворадикальной организации "Уличный фронт". В 2019 году активисты сообщили о приостановлении своей деятельности.
- До этого Ганул входил в одесскую ячейку "Правого сектора", где руководил так называемым "силовым блоком".
- Пророссийские партии и силы в Украине часто упрекают Ганула в организации столкновений в Одессе 2 мая 2014 года у Дома профсоюза. Тогда во время массовых беспорядков в городе погибли почти полсотни человек, по меньшей мере 200 получили ранения.
- Активист также часто участвует в стычках вокруг скандальных застроек пляжей в Одессе. Также его замечали среди нападавших на марши ЛГБТ. Он называет их "больными людьми".
Демьян Ганул / Фото Ivasi News
Что известно об организации "Уличный фронт"?
Сами активисты устраивали акции и нападения на пророссийски настроенные силы в Одессе и регионе. Члены организации называли своим долгом противостояние "совку и российской пятой колонне". В частности, они активно противостоят сторонникам блогера Шария и экс-регионалам. В то же время в СМИ членов "Уличного фронта" часто обвиняли в неонацизме, чрезмерном радикализме и работе на криминальные группы.
В прошлом году "Уличный фронт" прекратил свою деятельность. Там заявили, что нынешняя "постмайданная система общественных движений в Одессе уничтожает саму себя и вообще идею общественного протеста". Кроме того, организация обвинила экс-соратников в работе за деньги и представлении интересов экономических и криминальных структур.
Обстрел автомобиля Ганула: что нужно знать
28 июля на трассе неизвестные обстреляли машину, в которой ехал лидер Демьян Ганул.
Сам активист говорит, что ему чудом удалось уцелеть. Он отметил, что авто обстреляли из травматического оружия, а сам он отстреливался.
Неизвестные обстреляли авто Демьяна Ганула – смотрите видео:
На Ганула нападают не первый раз
Это уже не первое нападение на активиста и попытки ему навредить. Несколько месяцев назад, в апреле, неизвестные сожгли автомобиль Меrcedes, который принадлежал жене Демьяна Ганула.
Тогда всего за несколько часов до инцидента Ганул на своей фейсбук-странице опубликовал сообщение о том, как полицейские и чиновники убивают птиц из Красной книги.
На фото, сделанном зимой, якобы заметили представителя разрешительной системы полиции Николая Черного, полицейского Максима Тимотина и чиновника, имя которого пока неизвестно.
Самые скандальные инциденты с участием Ганула
Шашлыки на Куликовом поле
2 мая во время чествования трагедии в Одессе, Ганул устроил мини-акцию и показал, как уплетает шашлыки возле Куликова поля. Это очень разозлило пророссийских блогеров в Одессе и даже дошло до пропагандистов из Кремля.
Скриншот со страницы Ганула
Штурм клуба, где должен был выступать Моргенштерн
Активисты одесских патриотических организаций в прошлом году под руководством Ганула пришли в одесский ночной клуб "Палладиум", чтобы выразить свой протест против высказываний российского рэпера Morgenshtern. Они подожгли там шины и требовали от певца извиниться за слова, сказанные им о трагическом пожаре в Одессе.
Воспитание учителя
В селе Граденицы, что в Одесской области, школьный учитель не скрывал своей любви к боевикам и российской оккупации. Он откровенно героизировал главаря боевиков Александра Захарченко и хвалил "беркутовцев". Все это он публиковал и "лайкал" в соцсетях, которые запрещены в Украине. Там – и Захарченко, и Кобзон, и "благодарности" для "беркутовцев".
Сепаратистские взгляды мужчины привлекли внимание Ганула и его соратников. Они решили наведаться в школу и пообщаться с ним по этому поводу.
Избили за "Сталина"
В Одессе активисты "Уличного фронта" заметили припаркованный автомобиль с портретом Иосифа Сталина на стекле. Попытки снять изображение с авто переросли в драку.
В результате сторонник Сталина самостоятельно снял портрет вождя из своего автомобиля.