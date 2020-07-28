Неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находился лидер общественной организации "Уличный фронт" Демьян Ганул. Ранее он находился в рядах "Правого сектора" и неоднократно получал угрозы в свой адрес.

Факты из биографии Демьяна Ганула – читайте в материале 24 канала.

Актуально В Одесской области обстреляли автомобиль известного активиста Демьяна Ганула: видео

Кто такой Демьян Ганул

Известный общественный активист из Одессы. Родился 6 октября 1993 года в Кировоградской области.

Выпускник исторического факультета Одесского педагогического университета имени Ушинского. Работал воспитателем-методистом в "Артеке".

Его знают как лидера праворадикальной организации "Уличный фронт" . В 2019 году активисты сообщили о приостановлении своей деятельности.

. В 2019 году активисты сообщили о приостановлении своей деятельности. До этого Ганул входил в одесскую ячейку "Правого сектора" , где руководил так называемым "силовым блоком".

, где руководил так называемым "силовым блоком". Пророссийские партии и силы в Украине часто упрекают Ганула в организации столкновений в Одессе 2 мая 2014 года у Дома профсоюза. Тогда во время массовых беспорядков в городе погибли почти полсотни человек, по меньшей мере 200 получили ранения.

Активист также часто участвует в стычках вокруг скандальных застроек пляжей в Одессе. Также его замечали среди нападавших на марши ЛГБТ. Он называет их "больными людьми".



Демьян Ганул​ / Фото Ivasi News

Что известно об организации "Уличный фронт"?

Сами активисты устраивали акции и Сами активисты устраивали акции и нападения на пророссийски настроенные силы в Одессе и регионе. Члены организации называли своим долгом противостояние "совку и российской пятой колонне". В частности, они активно противостоят сторонникам блогера Шария и экс-регионалам. В то же время в СМИ членов "Уличного фронта" часто обвиняли в неонацизме, чрезмерном радикализме и работе на криминальные группы. В прошлом году "Уличный фронт" прекратил свою деятельность. Там заявили, что нынешняя "постмайданная система общественных движений в Одессе уничтожает саму себя и вообще идею общественного протеста". Кроме того, организация обвинила экс-соратников в работе за деньги и представлении интересов экономических и криминальных структур.

Обстрел автомобиля Ганула: что нужно знать

28 июля на трассе неизвестные обстреляли машину, в которой ехал лидер Демьян Ганул.

Сам активист говорит, что ему чудом удалось уцелеть. Он отметил, что авто обстреляли из травматического оружия, а сам он отстреливался.

Обратите внимание! Недавно Демьян Ганул сообщил, что будет баллотироваться в Одесский городской совет на местных выборах 25 октября 2020 года.

Неизвестные обстреляли авто Демьяна Ганула – смотрите видео:

На Ганула нападают не первый раз

Это уже не первое нападение на активиста и попытки ему навредить. Несколько месяцев назад, в апреле, неизвестные сожгли автомобиль Меrcedes, который принадлежал жене Демьяна Ганула.

Тогда всего за несколько часов до инцидента Ганул на своей фейсбук-странице опубликовал сообщение о том, как полицейские и чиновники убивают птиц из Красной книги.

На фото, сделанном зимой, якобы заметили представителя разрешительной системы полиции Николая Черного, полицейского Максима Тимотина и чиновника, имя которого пока неизвестно.

Самые скандальные инциденты с участием Ганула

Шашлыки на Куликовом поле

2 мая во время чествования трагедии в Одессе, Ганул устроил мини-акцию и показал, как уплетает шашлыки возле Куликова поля. Это очень разозлило пророссийских блогеров в Одессе и даже дошло до пропагандистов из Кремля.

Скриншот со страницы Ганула

Штурм клуба, где должен был выступать Моргенштерн

Активисты одесских патриотических организаций в прошлом году под руководством Ганула пришли в одесский ночной клуб "Палладиум", чтобы выразить свой протест против высказываний российского рэпера Morgenshtern. Они подожгли там шины и требовали от певца извиниться за слова, сказанные им о трагическом пожаре в Одессе.

Воспитание учителя

В селе Граденицы, что в Одесской области, школьный учитель не скрывал своей любви к боевикам и российской оккупации. Он откровенно героизировал главаря боевиков Александра Захарченко и хвалил "беркутовцев". Все это он публиковал и "лайкал" в соцсетях, которые запрещены в Украине. Там – и Захарченко, и Кобзон, и "благодарности" для "беркутовцев".

Сепаратистские взгляды мужчины привлекли внимание Ганула и его соратников. Они решили наведаться в школу и пообщаться с ним по этому поводу.

Избили за "Сталина"

В Одессе активисты "Уличного фронта" заметили припаркованный автомобиль с портретом Иосифа Сталина на стекле. Попытки снять изображение с авто переросли в драку.

В результате сторонник Сталина самостоятельно снял портрет вождя из своего автомобиля.