Об этом нападение рассказал сам Демьян в своем телеграм-канале. По словам мужчины, он встречался с тремя людьми в военной форме в кафе. Предварительно они договорились о встрече, потому что, мол, нуждались в помощи волонтера.

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Они спросили, почему Демьян не передает им машины и не знает Ахмета. После этого предложили куда-то поехать, на что тот отказался.

Три "зверя" набросились на меня, в ходе драки я переместился к барной стойке заведения, там было меньше места и меня было тяжело окружить. Нападающим удалось повалить меня на землю и начать забивать ногами, потом достали ножи… Чудом удалось вырваться и выбежать через "черный" ход кафе во двор, где закрыл дверь и вызвал 102,

– рассказал Ганул.



Демьян Ганула после избиения неизвестными / Фото из телеграма активиста

Ганула имеет подозрения, кто организовал нападение

По мнению пострадавшего, к избиению причастен организатор нападения на Сергея Стерненко. Сразу после нападения злоумышленники поехали в сторону столицы.

Организатор нападения на меня – Александр Подобедов. Тот самый, что и на Сергея Стерненко, когда он во время защиты нанес смертельное ранение одному из нападавших. А я вчера был без ножа,

– написал Ганула.

По словам общественного деятеля, Александра Подобедова видно на видео. Он сидел за одним столиком с этими псевдовоенными до прихода Демьяна.

Сейчас с активистом все хорошо. Он уже написал заявление в полицию.