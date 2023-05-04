Про це напад розповів сам Дем'ян у своєму телеграм-каналі. За словами чоловіка, він мав зустріч з трьома людьми у військовій формі у кафе. Попередньо вони домовились про зустріч бо, мовляв, потребували допомоги волонтера.

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Вони запитали, чому Дем'ян не передає їм автівки та не знає Ахмета. Після цього запропонували кудись поїхати, на що той відмовився.

Три "звіра" накинулися на мене, в ході бійки я перемістився до барної стійки закладу, там було менше місця і мене було важко оточити. Нападникам вдалося повалити мене на землю та почати забивати ногами, потім дістали ножі...Чудом вдалося вирватися та вибігти через "чорний" вихід кафе у двір, де зачинив двері та викликав 102,

– розповів Ганул.



Дем'ян Ганула після побиття невідомими / Фото з телеграму активіста

Ганула має підозри, хто організував напад

На думку постраждалого, до побиття причетний організатор нападу на Сергія Стерненка. Одразу після нападу, зловмисники поїхали у бік столиці.

Організатор нападу на мене — Олександр Подобєдов. Той самий, що і на Сергія Стерненка, коли він під час захисту наніс смертельне поранення одному з нападників. А я вчора був без ножа,

– написав Ганула.

За словами громадського діяча, Олександра Подобєдова, видно на відео. Він сидів за одним столиком з цими псевдовійськовими до приходу Дем'яна.

Наразі з активістом все добре. Він вже написав заяву в поліцію.