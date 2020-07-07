Пророссийский блогер Анатолий Шарий судился с телеканалом "Эспрессо" из слов о том, что он является "кремлевским проектом – блогером, которого используют российские хозяева". Верховный суд постановил, что эти слова являются оценочным суждением, поэтому не могут подлежать опровержению.

Иск к "Эспрессо" датирован еще 2017 годом. В нем ходатайствовали о "защите щести и достоинства популярного видеоблогера". Об этом говорится в постановлении Верховного суда Украины.

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О таком решении суда написал украинский журналист Сергей Лещенко. По его словам, это свидетельствует, что высшая судебная инстанция Украины позволяет называть Шария "кремлевским проектом" и блогером, которого "используют его российские хозяева".

Все потуги Шария закончились тем, что он проиграл Верховный суд и теперь любой может безнаказанно называть его такими эпитетами,

– заявил Сергей Лещенко.

Кассационный гражданский суд в составе Верховного суда отказался рассматривать иск Анатолия Шария. Такое решение является окончательным и не подлежит обжалованию.

Что известно о Шарие и его пророссийской риторике