Верховный суд разрешил называть Шария "кремлевским проектом российских хозяев"
Пророссийский блогер Анатолий Шарий судился с телеканалом "Эспрессо" из слов о том, что он является "кремлевским проектом – блогером, которого используют российские хозяева". Верховный суд постановил, что эти слова являются оценочным суждением, поэтому не могут подлежать опровержению.
Иск к "Эспрессо" датирован еще 2017 годом. В нем ходатайствовали о "защите щести и достоинства популярного видеоблогера". Об этом говорится в постановлении Верховного суда Украины.
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О таком решении суда написал украинский журналист Сергей Лещенко. По его словам, это свидетельствует, что высшая судебная инстанция Украины позволяет называть Шария "кремлевским проектом" и блогером, которого "используют его российские хозяева".
Все потуги Шария закончились тем, что он проиграл Верховный суд и теперь любой может безнаказанно называть его такими эпитетами,
– заявил Сергей Лещенко.
Кассационный гражданский суд в составе Верховного суда отказался рассматривать иск Анатолия Шария. Такое решение является окончательным и не подлежит обжалованию.
Что известно о Шарие и его пророссийской риторике
- Блогер известный своим прокремлевскими и антироссийскими высказываниями. С 2012 года живет за пределами Украины, имеет статус "политического беженца" в Литве.
- Отношение к Майдану: Анатолий Шарий заявляет, что именно Революция Достоинства "спровоцировала" российскую агрессию против Украины. Шарий, который был журналистом, но вынужден был бежать во времена Януковича, говорит, что до Майдана в Украине "было больше свободы слова".
- Отношение к войне в Украине: блогер активно поддерживает фейки Кремля о "гражданской войне на Востоке Украины". Позиционируя себя "борцом с украинской пропагандой", Шарий демонстрировал видео с уничтоженными российскими танками на Донбассе, называя их "украинскими".
- Отношение к российским властям: Шарий критиковал российскую оппозицию за разоблачение коррупционной деятельности экс-премьера России Дмитрия Медведева. Он утверждал, что "все подготовили американцы".
- Отношение к украинцам: Шарий в частности ненавидит жителей Западной Украины. Пропагандист называет их "грязнокровками, наполовину поляками, наполовину венграми ...".