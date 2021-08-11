Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире 24 канала. По его мнению, ситуация с "Северным потоком-2" может создать для Украины во время встречи благоприятный фон.

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Что может предложить Украина

По словам Мусиенко, теперь государство имеет неплохие шансы для активизации дискуссии о статусе основного союзника вне НАТО и об увеличении военной поддержки.

Я думаю, что мы должны предложить, учитывая и возможно ядерное оружие в Крыму, и наращивание присутствия России, новый стратегический диалог по европейской безопасности и ее обеспечения Украине,

– заявил он.

В частности, речь идет о предоставлении оружия, ускоренной интеграции Украины в блоки коллективной безопасности, а также о совместном военно-техническом сотрудничестве.

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