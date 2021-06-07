Ймовірний візит Зеленського до адміністрації Байдена відбудеться уже цього літа. Таку попередню інформацію оприлюднив радник президента США з Нацбезпеки Джейк Салліван під час брифінгу.

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Зеленський поїде у США влітку

Зустріч двох президентів запланована на літо 2021 року. Орієнтовно вона відбудеться після того, як президент США повернеться з Європи. Байден сказав, що з нетерпінням очікує на зустріч.

Радник президента США наголосив, що Байден підтримуватиме суверенітет, територіальну цілісність України і її європейські та євроатлантичні прагнення.

Як розповів у своєму твітері журналіст Крістофер Міллер, Зеленський начебто сказав Байдену, що чекав на запрошення до США протягом 2 років.

Згодом Володимир Зеленський у своєму твітері написав, що поїде до США у липні 2021 року.

Дуже очікую на зустріч, щоб обговорити шляхи розширення стратегічної співпраці України та США,

– написав Зеленський.

Конкретнішої дати візиту у Зеленського наразі не повідомляють.

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