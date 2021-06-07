Ймовірний візит Зеленського до адміністрації Байдена відбудеться уже цього літа. Таку попередню інформацію оприлюднив радник президента США з Нацбезпеки Джейк Салліван під час брифінгу.
Важливо Зеленський поговорив з Байденом: головні тези з розмови президентів
Зеленський поїде у США влітку
Зустріч двох президентів запланована на літо 2021 року. Орієнтовно вона відбудеться після того, як президент США повернеться з Європи. Байден сказав, що з нетерпінням очікує на зустріч.
Радник президента США наголосив, що Байден підтримуватиме суверенітет, територіальну цілісність України і її європейські та євроатлантичні прагнення.
Як розповів у своєму твітері журналіст Крістофер Міллер, Зеленський начебто сказав Байдену, що чекав на запрошення до США протягом 2 років.
Згодом Володимир Зеленський у своєму твітері написав, що поїде до США у липні 2021 року.
Дуже очікую на зустріч, щоб обговорити шляхи розширення стратегічної співпраці України та США,
– написав Зеленський.
Конкретнішої дати візиту у Зеленського наразі не повідомляють.
Про що говорили Байден і Зеленський
- Телефонна розмова відбулася ввечері 7 червня (за київським часом).
- Бесіда є важливою у контексті того, що за тиждень – 16 червня – президент США зустрінеться з очільником Кремля Володимиром Путіним.
- Лідер США наголосив, що він "твердо відстоюватиме суверенітет України". У Білому домі зауважили, що Байден зустрінеться з очільником Кремля "не всупереч розбіжностям, а завдяки їхній наявності".
- Серед тем, які планують обговорити президенти, є зокрема Україна та питання Донбасу.
- Попередня і взагалі перша в історії телефонна розмова між президентами Байденом і Зеленським та відбулася 2 квітня.
- Вона тривала 50 хвилин і була першою в історії розмовою між цими двома президентами.