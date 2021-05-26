Про це заявила речниця Білого Дому Джен Псакі. Вона повідомила, що Джо Байден підкреслить підтримку незалежності та територіальної цілісноті України з боку США. Також американський президент планує висловити занепокоєння стосовно ситуації в Білорусі.

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США не будуть вводити санкцій щодо "Північного потоку-2"

Джозеф Байден підтримав рішення адміністрації Сполучених Штатів щодо обмеження санкцій проти "Північного потоку-2". Очільник Білого Дому аргументував це тим, що будівництво газопроводу вже майже завершене. "Думаю, що запроваджувати санкції зараз було б контрпродуктивно щодо наших відносин з Європою", – зазначив він.

До теми Байден пояснив відмову від санкцій щодо "Північного потоку-2"

ЄС планує ввести новий пакет санкцій проти Білорусі

Євросоюз планує до червня ввести новий пакет економічних санкцій проти Білорусі через насильницьке приземлення літака Ryanair та затримання журналіста Романа Протасевича. Нові обмеження можуть стосуватися вуглекислого калію, який використовується як добриво, і становить одну з головних для Білорусі статей експорту.

Держсекретар США привітав Грузію з нагоди Дня незалежності

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен привітав народ та уряд Грузії з нагоди Дня незалежності. "США й Грузію пов'язує стратегічне партнерство, засноване на спільних цінностях", – мовиться у заяві глави Держдепартаменту.

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