Про це заявила речниця Білого Дому Джен Псакі. Вона повідомила, що Джо Байден підкреслить підтримку незалежності та територіальної цілісноті України з боку США. Також американський президент планує висловити занепокоєння стосовно ситуації в Білорусі.
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США не будуть вводити санкцій щодо "Північного потоку-2"
Джозеф Байден підтримав рішення адміністрації Сполучених Штатів щодо обмеження санкцій проти "Північного потоку-2". Очільник Білого Дому аргументував це тим, що будівництво газопроводу вже майже завершене. "Думаю, що запроваджувати санкції зараз було б контрпродуктивно щодо наших відносин з Європою", – зазначив він.
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