Президент США пояснив, що будівництво газопроводу вже майже завершене. Зважаючи на це, Штати не готові запровадити санкції.
До теми Німеччина продовжить обговорювати зі США добудову "Північного потоку-2", – Меркель
"Північний потік-2" майже повністю завершений… Я вважаю, що запроваджувати санкції зараз контрпродуктивно з точки зору наших європейських відносин", – наголосив Байден.
Будівництво "Північного потоку-2": останні події
- Про відмову від санкції повідомили у Держдепі США 21 травня.
- У цей же день Верховна Рада проголосувала за проєкт постанови звернення до Конгресу США. Просили саме запровадити санкції проти всіх учасників будівництва "Північного потоку-2".
- Однак вже 22 травня США включили в список санкцій низку російських суден та компанії, які пов'язані з "Північним потоком-2".