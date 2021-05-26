Президент США пояснив, що будівництво газопроводу вже майже завершене. Зважаючи на це, Штати не готові запровадити санкції.

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"Північний потік-2" майже повністю завершений… Я вважаю, що запроваджувати санкції зараз контрпродуктивно з точки зору наших європейських відносин", – наголосив Байден.

Важливо! На пресконференції Президент України Володимир Зеленський запевнив, що зняття санцій США буде особистим програшем президента Байдена.

Будівництво "Північного потоку-2": останні події