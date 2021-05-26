Президент США пояснил, что строительство газопровода уже почти завершено. Несмотря на это, Штаты не готовы ввести санкции.

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"Северный поток-2" почти полностью завершен ... Я считаю, что вводить санкции сейчас контрпродуктивно с точки зрения наших европейских отношений", – подчеркнул Байден.

Важно! На пресс-конференции Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что снятие санций США будет личным проигрышем президента Байдена.

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