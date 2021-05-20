По словам Зеленского, во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев стороны обсудили этот вопрос и пришли к согласию. Байден и Путин будут обсуждать только те украинские вопросы, которые заранее согласуют непосредственно с Украиной.

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В то же время Зеленский признался, что риски для украинской стороны сейчас есть. В частности, США могут отменить санкции в отношении "Северного потока-2".

Есть большой риск, что они могут надавить на США, Россия. Или у них будут какие-то договоренности и снять санкции с "Северного потока-2". Там почти 95% достроено. Я считаю, что это будет проигрыш США. Я считаю, что это будет проигрыш личный президента Байдена,

– подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер заявил, что это станет серьезной победой России. Она приведет к новому распределению сил и воздействий.

Зеленский отметил: партнеры имеют разные мнения по этому вопросу. Пока общей позиции нет. Идет очень серьезная игра.

По словам президента, "на такое могут пойти США, если они размениваются на что-то очень серьезное". Зеленский признался, что эта ситуация его смущает.

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