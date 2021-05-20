Такое мнение глава государства высказал во время пресс-конференции по случаю второй годовщины президентства. Зеленский отметил, что его внимание максимально сосредоточено на встрече в определенном формате, которая может приблизить украинцев к окончанию войны.

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По словам президента, он очень осторожно относится к характеристике Путина. Как отметил глава государства, если просто словами и призывами, которые ни к чему не приводят, Украина будет увеличивать возможность эскалации, то он себе этого не простит.

У меня нет времени думать о президенте России Владимире Путине,

– отметил Зеленский.

Как подытожил президент, важнейшей задачей для него является окончание войны на Донбассе. Уже после этого он будет говорить, что и о ком он откровенно думает.

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