Все идет к тому, что встреча состоится, – Зеленский поручил организовать переговоры с Путиным
Президент Владимир Зеленский поручил главе Офиса Президента Андрею Ермаку заняться организацией встречи с главой Кремля Владимиром Путиным. Ермак должен связаться с администрацией Путина, чтобы согласовать место и время.
Источник:24 канал
Об этом украинский президент сообщил во время поездки на Чернобыльскую АЭС. Зеленский напомнил, что он предлагал встречу на Донбассе. Путин звал его на переговоры в Москву.
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Ермак должен связаться с администрацией Путина
Я дал задание руководителю ОП, чтобы он связался с администрацией президента Путина, чтобы они пришли к согласию, нашли место или город, где мы могли бы встретиться,
– заявил президент Украины.
Относительно того, удастся ли организовать переговоры, то Зеленский заверил, что "все идет к тому, что встреча таки состоится".
Главное не место, а содержание, – Зеленский о встрече с Путиным
Отметим, что ранее в интервью Financial Times Владимир Зеленский подчеркнул, что все-таки хочет добиться встречи с главой Кремля в двустороннем формате. Главное для него – не место, а содержание переговоров.
Что известно о возможной встрече Зеленского и Путина:
- 20 апреля Владимир Зеленский обратился к Путину с предложением встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.
- 22 апреля Путин ответил, что сначала, мол, Зеленскому стоит поговорить с лидерами боевиков.
- Глава Кремля подчеркнул, что, если Зеленский хочет поговорить об отношениях между Киевом и Москвой, то он его приглашает в столицу России.
- По словам главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука, встреча возможна только на нейтральной территории.
- Глава ОП Андрей Ермак тоже заверил, что Путина в Киев звать не будут.
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