Президент Владимир Зеленский поручил главе Офиса Президента Андрею Ермаку заняться организацией встречи с главой Кремля Владимиром Путиным. Ермак должен связаться с администрацией Путина, чтобы согласовать место и время.

Об этом украинский президент сообщил во время поездки на Чернобыльскую АЭС. Зеленский напомнил, что он предлагал встречу на Донбассе. Путин звал его на переговоры в Москву.

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Ермак должен связаться с администрацией Путина

Я дал задание руководителю ОП, чтобы он связался с администрацией президента Путина, чтобы они пришли к согласию, нашли место или город, где мы могли бы встретиться,

– заявил президент Украины.

Относительно того, удастся ли организовать переговоры, то Зеленский заверил, что "все идет к тому, что встреча таки состоится".

Главное не место, а содержание, – Зеленский о встрече с Путиным

Отметим, что ранее в интервью Financial Times Владимир Зеленский подчеркнул, что все-таки хочет добиться встречи с главой Кремля в двустороннем формате. Главное для него – не место, а содержание переговоров.

Что известно о возможной встрече Зеленского и Путина: